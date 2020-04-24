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羅志祥把妹只睡4小時？財經作家揭「成功者淫荒祕辛」：難怪我沒錢

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▲ 羅志祥行程滿檔仍有時間把妹，引發網友討論。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

實習記者羅明輝／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）與周揚青結束9年戀情，女方23日發文控訴羅志祥是個渣男，私生活混亂，與旗下女藝人、化妝師長期都有不正當關係。不少網友都好奇羅志祥工作滿檔，怎麼還能抽出時間與其他女性發展關係，「時間管理有一套」。對此，財經作家游庭皓今（24）日也在粉絲專頁「游庭皓的財經皓角」發文表示，「羅志祥這件事，讓我思考好久，到底是不是大部分成功人士，每天的睡眠時間都比一般人來得少？」

游庭皓表示，有女同事分享自己跟一名40多歲的成功男士約會的故事，在他們進入熱戀期，每天都到凌晨2點多才一起睡覺，不過這名男士通常早晨6點就已經起床，洗澡然後健身，8點就準時坐在公司開晨會，中午陪客戶吃飯，下午回公司繼續處理事情，晚上又跟陪客戶吃飯應酬，吃完有時還會主動回公司再加班一陣子，這樣算下來他每天幾乎都睡不到四小時，已經無這樣的習慣多年，卻毫無猝死前兆。

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▲ 財經作家游庭皓發文問「是不是成功人士睡眠時間都比一般人少？」（圖／翻攝自「游庭皓的財經皓角」粉絲專頁）

游庭皓又表示，「想想我自己，每天早上起床看看美股、新聞，然後做直播，交易到1點半，下午跑跑通告，運動一下就回家，晚上吃完飯，準時收看八點檔，一天睡了快8個小時，週末都睡到中午才起床吃早午餐，跟羅志祥比起來，我就是個廢人，怪不得我沒錢，原來是我太能睡了。」

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