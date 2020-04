英國爆槍擊「怪男站陽台掃射」　警出動直升機封鎖現場

記者丁維瑀/綜合報導

英國肯特郡小鎮查塔姆(Chatham)一處購物中心周邊今(22)日疑似發生槍擊事件,警察已趕往現場,也出動警用的直升機。BBC報導,一名男子當時拿著不明的武器,站在一棟建築的陽台開始隨機掃射,還不清楚是否有人傷亡;他已被逮捕。

綜合英媒報導,警方約在當地時間上午8時35分接獲通報,來到現場後已逮捕約30多歲的男子,同時封鎖查塔姆一處購物中心的周邊道路,敦促大眾不要接近事發地點。

BREAKING: Armed police are at the Dockside Outlet Shopping Centre in #Chatham - there are reports of a man with a gun. More as we get it @KMTV_Kent pic.twitter.com/IkzWePEsyH