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保育類環頸雉撞擊電桿死亡　造成住戶停電3小時保育人士不捨

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▲台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時，台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武已報請市府保育科處理死亡的環頸雉善後。

23日清晨5時左右，住在北門區玉港里陳姓人家，在睡夢中突然聽到一聲爆炸聲，隨即停電，陳姓人家起床查看，發現住宅旁邊編號西北高幹70左34左6號的電線桿下，躺著1隻「大鳥」而且頭部似乎有撞擊流血死亡，立刻報請台電公司前來處理。

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▲台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午8時多，台電公司維修人員前來修復停電作業時，發現死亡的這隻「大鳥」是撞擊電線桿的融絲鏈開關造成停電，這隻「大鳥」也被高壓電當場電死跌落在電線桿下。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武據報前往了解，發現撞擊電線桿融絲鏈開關被電死的這隻「大鳥」為屬於保育類的環頸雉，屬於雄性，研判23日清晨天色昏暗而且下著小雨，可能視線不明撞擊不幸死亡，為此感到相當不捨。

邱仁武說，屬於保育類的環頸雉，是早期台灣鄉野田間最常見的鳥類之一，叫聲嘹亮鄉下的人們都叫牠「啼雞」，是台灣特有的平原雉雞，所以也有人稱牠為「台灣雉」。

▲台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據悉，台灣環頸雉其特徵為白色頸圈在前頸部份，有大約3公分的缺口。外來種的高麗雉體型較大，頸部有完整相連的白色頸圈。目前台灣地區僅在花蓮、台東、台南及宜蘭南澳等地較容易目擊到野生環頸雉，其它地區則少有發現。

環頸雉之所以引起人們的關注，除了體型大、羽色艷麗外，牠們也是台灣島上和帝雉、藍腹鷳等三種大型雉雞中，與我們生活最親近的一種，但也是未來命運最值得憂慮的一群。

▲台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱仁武說，目前台灣環頸雉除了棲地消失、農藥濫用、人類捕殺及干擾外，最主要的是過去為了口腹之慾，引進了中國大陸的環頸雉及朝鮮的高麗亞種，後因不適合台灣人口味，外來亞種便被棄養野外後，這些再與台灣原生種雜交，使得台灣純種環頸雉將面臨消失的危機。

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