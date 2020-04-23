新生入學填資料！單親家長尷尬了「寫10張A4都不夠」　網笑住海邊...內行解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名單親家長日前幫孩子填寫入學資料，沒想到家庭背景中，竟要求敘述單親原因，錯愕的他不禁自嘲，可能10張紙都不夠寫。PO文引發熱議，除了釣出各種神回外，不少網友也熱心解答。

這名家長在爆怨公社發文直呼，「小一新生入學要填資料，單親的家長還要填原因？真的填下去可能10張A4都不夠填，求解？」

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他強調，沒有要抱怨學校的意思，只是很好奇該如何應對。只見這張學生資料中，真的有一欄寫著「單親原因」，不過空格並不大，對此，許多人解答，其實只要簡單填寫「離婚、未婚、喪偶、分居」即可，並非要家長詳細交代不願提及的過往，或者透露隱私。

▲其實主要想了解學生的家庭狀況。（圖／翻攝自爆怨公社）

就有家長指出，「不需要過度敏感，調查有助於老師提早了解孩子」、「像幼兒園或托嬰的老師都會問，因為有些爸媽離異不說，之後來接小朋友有一方接走了，另一方來接時發現孩子被接走，怪老師怎麼沒告知，甚至爸媽鬧上法院之類的」、「主要想了解是喪偶（哪一方存歿）、父（母）不詳，或家暴保護令強制分開之類的特殊原因吧，主要還是以保護學生為出發點」。

網友們也忍不住打趣道，「說來話長」、「住海邊喔」、「寫不要問你會怕」、「回答關你屁事喔」、「單親原因：為了遇見你／妳」、「靠實力單親」。