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女醫抓姦「超展開」！情敵披嫁紗　她硬吞乖乖買單千萬慘遭暗槓

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徵信社業者前後幫忙找了數名帥哥，追求被女醫師懷疑是老公小三的王女，還買鑽戒、豪宅送小三，最後證實都是騙局。

圖文／鏡週刊

女醫師為了挽回老公，欲拆散小三與丈夫的感情糾葛，分別開立3張支票付款，並在律師見證下於徵信社和業者簽下合約書：「蔡○○（女醫師）願以3349萬元同意王○○（王女）與保羅結婚，及保羅婚後向王○○要回先前給付的金錢。」

 

沒想到，合約簽完沒幾天，徵信社業者又向女醫師表示，王女與保羅已結婚，不但舉辦婚宴，還辦完結婚手續，要求給付40萬元及60萬元給徵信社張姓副總及黃姓總經理當報酬，女醫師聽了也乖乖照付。

蔡姓女醫師為了挽回老公，不惜砸重金委請徵信社跟監，卻遭騙逾3千萬元。（翻攝臉書）

不久後，黃姓總經理又宣稱，王女找來一位在中部政壇極具分量的人，要求與保羅離婚，並要女醫師同意，否則女醫師委託徵信社幫忙的事也會被抖出，女醫師為免影響聲譽，勉強同意。

保羅與王女結婚不久就離婚，徵信社把女醫師耍得團團轉，邱姓女經理為了獨吞這條肥羊，後來居然私下找了女醫師，猛說黃姓總經理壞話，還稱要再繼續找其他帥哥認識王女，以確保王女和女醫師丈夫的戀情不會死灰復燃，只是女醫師後來發現老公與王女仍有往來，驚覺前後付出3千多萬元恐遭騙，才提出民、刑事告訴來討回公道。


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