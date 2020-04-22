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中國首例同性伴侶爭奪子女！她狀告法院：希望要回撫養權

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▲▼小孩,孩子。（圖／翻攝自pakutaso）

▲同性爭奪子女撫養權。（圖／翻攝自pakutaso，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

同性伴侶爭奪子女撫養權的案件近日首度在中國爆發！迪迪（化名）2016年時與伴侶達達（化名）在美國洛杉磯登記結婚；雙方2017年在美國接受胚胎移植，迪迪生出一女，達達則分娩出一子。不過，兩人感情在2019年破裂，導致迪迪無法與兒女見面，因此起訴她的伴侶，希望擁有女兒的撫養權及兒子的探視權。

綜合陸媒報導，美國醫院出具的出生證明顯示，2017年5月31日時，達達在美國生出一名男孩；6月28日時，迪迪也分娩出一名女孩。兩人生完後於7月攜子女回北京生活。這對子女的卵子皆由達達提供，但女兒卻是從迪迪肚裡生出來的，兩人長期由迪迪撫養長大。

不料到了2019年11月，雙方因家庭瑣事感情破裂，迪迪非常後悔「離開家時沒有把妹妹（女兒）帶出來」，導致她148天見不到兒女，一氣之下於年底將對方訴至法院。案件已於4月1日由浙江舟山定海法院受理。

迪迪代理律師高明月表示，男孩的生母達達希望獲得兩個孩子的撫養權，而迪迪僅爭取所生女兒的撫養權及男孩的探視權。但法官對此卻認為，迪迪在中國跟這個男孩是八竿子打不到的關係，憑什麼去要人家孩子？

迪迪很後悔當初離家時沒有把女兒帶走，導致她要再花費很大的力氣，才能看見兒女。目前，她認為女兒是自己所生，獲得撫養權可能性大，但男孩卻與自己無血緣關係，因此爭取探視權的難度較高。

▲▼小孩,孩子。（圖／翻攝自pakutaso）

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