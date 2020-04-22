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侯友宜率先兵推柯文哲跟進　國防部、韓國瑜都來要「防疫聖經」

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▲新北市兵推。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北擴大管制兵推。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市20日舉行擴大管制兵棋推演，受到全國矚目，國防部與高雄等8個縣市都向新北索取被稱為「防疫聖經」的兵推手冊，尤其在18日爆發海軍敦睦艦隊集體確診後，影響範圍擴大，不少縣市紛紛考慮擬定封城計畫，連台北市長柯文哲下週也決定跟進舉辦兵推。

新冠肺炎疫情再度升溫，北部各縣市早已著手籌劃「區域聯防」，新北市兵推當日台北市、桃園市、宜蘭市、基隆市、台東縣20日都派代表出席並將資料帶回，事後台中、彰化、高雄市政府及國防部電訊發展室也來電向民政局索取資料，資料內容包括各局處兵推簡報、腳本、方案評估，與前線人員面對各種狀況的應對SOP。

新北市演練兵推事項，包含民生物資整備、商業行為限制、醫療衛生救護、人員進出管制、交通運輸管制、停課教育資源、弱勢族群照護及國軍支援等，整合新北市人力、物資等資源，配合中央防疫政策宣布及指示，結合北北基宜等鄰近縣市的區域聯防，共同進行城市間檢疫及防疫工作的合作，以降低疫情衝擊。

對於新北市不斷超前部署，積極做防疫演練卻被認為做得「太超前」，侯友宜回應，新北市的部署是有順序的，第一階段是「避免社區感染」，將疫情「阻絕於境外、管控於境內」。第二階段是「管控社區感染的擴大」，假設國內出現零星社區感染案例後之處置，新北市已於3月14日在新店中北社宅舉辦實境示範演習。第三階段是「阻斷城市大規模傳染」兵推，模擬當疫情擴散到大規模的社區感染，需採取民眾「低度活動、高度管制」的方式讓疫情快速紓緩；是依照順序、有步驟的進行。

侯友宜表示，由於第三階段的規劃涉及限制人民自由，必須由中央統一發布，因此兵推當日邀請中央蒞臨指導，他們也給予肯定，新北市隨時做好準備，萬一中央有新命令下來就可以及時做出因應情勢變化的措施。

對於新北市的兵推內容，中央流行疫情指揮專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣目前疫情控制的還不錯，是全民共同努力的成果，不過不能安於現狀，一定要做好超前的部署。他也特別提醒，疫情的復原與一般災害不同，復原期不會馬上全面恢復正常，必須階段性的逐步恢復。侯友宜隔日對此回應，職員演練得非常好，兵推沒辦法演到太細，否則會花費太多時間。

▲新北市兵推。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北擴大管制兵推，中央長官與北部各縣市代表出席。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北兵推手冊。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北兵推手冊。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北兵推手冊。（圖／記者羅婉庭攝）

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