美魔女總監閃嫁「高富帥鮮肉」！　被疑小三出庭劇情大逆轉

圖、文／鏡週刊

合議庭審理這起離奇詐騙案時，為了釐清徵信社業者有無巧立名目詐財，特別以證人身分傳喚王女作證，她提到徵信社業者確曾介紹自稱做國際鑽石供應商的洪先生與她認識，2人後來只一起吃過一次飯，費用約2千到3千元，並未收過對方禮物。

王女還說，徵信社也曾介紹自稱在高雄做營造的沈先生（保羅）給她，交往期間，對方都搭高鐵或客運來台中，未見過對方開車或有司機載送，而約會用餐多是吃平價鐵板燒，頂多1千或2千元，同樣沒收過任何名貴禮物，過程男方花費約萬餘元。

王女證稱，男方很快向她開口求婚，她沒要求聘金、鑽戒等，但男方有給一只約1克拉的鑽戒，價值2、30萬元，婚後只給過一次5萬元家庭生活費，不久便離婚，男方取走鑽戒。

法院認為，徵信社業者確曾安排男子接近王女，但無業者所稱有租用豪宅、名車、配車司機等事，也沒有購買寶石、名貴禮物、高檔生活用品贈送女方，王女也未要求贈送鑽戒，加上徵信社高層對女醫師交付資金流向、花費項目等用途，多推稱忘記了、無單據或要回公司看細目，辯詞空泛。

徵信社糾紛不斷，除了台中這起詐騙案例外，過去素有「徵信天后」之稱的「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺，也曾被控利用受託蒐證抓姦機會，偷拍某法院女科長性愛光碟，揚言讓對方成為李宗瑞影片被害人翻版，還行賄監理所雇員、警員取得個資，遭北檢依妨害祕密、恐嚇取財等罪起訴。

江梅綺一審被判10個月徒刑，可易科罰金30萬元，高院去年7月改判2年，得易科罰金72萬元。江梅綺10多年前創業，標榜從女人心角度，訓練清一色的女偵探跟監蒐證，獨樹一格的抓猴功力，打響名號，並上遍電視節目暢談跟監歷程，奠定徵信界一姊封號。



更多鏡週刊報導

【女醫抓姦超展開1】懷疑老公偷吃 女醫師慘遭徵信社計中計坑殺3千萬

【女醫抓姦超展開2】找帥哥扮高富帥追情敵 買鑽戒豪宅都是她出錢

【女醫抓姦超展開4】情敵披嫁紗 她豪氣買單千萬卻被暗槓