桃園男帶小三回家「激情滾床」！還罵妻「騷貨」　她心碎訴離判准

▲人妻指控丈夫被她抓姦在床後，不但不知悔改，反而還到處說她壞話，再加上丈夫多次不當對待，讓她決定訴請離婚。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名人妻花花（化名）指控丈夫不但把小三直接帶回家「激戰」，獲她原諒後，丈夫竟沒不改進，反而誣指她在外與他人有染，還辱罵她「高級應召女郎」、「破麻」等不堪言語，此外丈夫多次對她進行不當對待，讓她決定向法院訴請離婚。

花花主張，1997年與丈夫結婚後，卻在2016年發現丈夫與小三在自家房間內發生關係，當下因為顧及孩子，所以選擇原諒，沒想到丈夫事後竟不知悔改，繼續與其他女性發生曖昧關係，甚至還在外面亂說話，指稱「花花在外與人有染」，丈夫還以「破麻」、「騷貨」、「高級應召女郎」辱罵她；2019年3月間，花花遭丈夫穿著工作鞋踩傷，同年12月丈夫還砸花花新買的筆電，花花隱忍多次丈夫不堪行為後，再加上丈夫因加重竊盜罪遭判7個月，目前服刑中，因此訴請離婚。

花花丈夫則辯稱，與小三通姦一事是2016年的事情，是花花長期在外生活作息不正常，才會出口辱罵，聲稱與花花之間還有很多事情要處理，不同意離婚。

法官根據《民法》1052條第1項第10款規定，按夫妻一方因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定者，他方得向法院請求離婚，認為花花丈夫的確遭判刑7個月定讞，而花花也在有效期限內訴請離婚，桃園地院判准2人離婚，全案仍可上訴。



►欸~妳過來一下！妳過來一下



【更多新聞】

高雄夫妻禁2子女上學軟禁家中…喊：由中國國務院監護 檢急破門救人



確診官兵17日搭國光返基隆 男乘客坐旁邊…林右昌：快撥1922！



想打分手砲遭拒！恐怖情郎亮美工刀、強吻狠掐脖 她夾緊雙腿逃命

