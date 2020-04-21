　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男帶小三回家「激情滾床」！還罵妻「騷貨」　她心碎訴離判准

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲人妻指控丈夫被她抓姦在床後，不但不知悔改，反而還到處說她壞話，再加上丈夫多次不當對待，讓她決定訴請離婚。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名人妻花花（化名）指控丈夫不但把小三直接帶回家「激戰」，獲她原諒後，丈夫竟沒不改進，反而誣指她在外與他人有染，還辱罵她「高級應召女郎」、「破麻」等不堪言語，此外丈夫多次對她進行不當對待，讓她決定向法院訴請離婚。

花花主張，1997年與丈夫結婚後，卻在2016年發現丈夫與小三在自家房間內發生關係，當下因為顧及孩子，所以選擇原諒，沒想到丈夫事後竟不知悔改，繼續與其他女性發生曖昧關係，甚至還在外面亂說話，指稱「花花在外與人有染」，丈夫還以「破麻」、「騷貨」、「高級應召女郎」辱罵她；2019年3月間，花花遭丈夫穿著工作鞋踩傷，同年12月丈夫還砸花花新買的筆電，花花隱忍多次丈夫不堪行為後，再加上丈夫因加重竊盜罪遭判7個月，目前服刑中，因此訴請離婚。

花花丈夫則辯稱，與小三通姦一事是2016年的事情，是花花長期在外生活作息不正常，才會出口辱罵，聲稱與花花之間還有很多事情要處理，不同意離婚。

法官根據《民法》1052條第1項第10款規定，按夫妻一方因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定者，他方得向法院請求離婚，認為花花丈夫的確遭判刑7個月定讞，而花花也在有效期限內訴請離婚，桃園地院判准2人離婚，全案仍可上訴。


►欸~妳過來一下！妳過來一下


【更多新聞】

高雄夫妻禁2子女上學軟禁家中…喊：由中國國務院監護　檢急破門救人

確診官兵17日搭國光返基隆　男乘客坐旁邊…林右昌：快撥1922！

想打分手砲遭拒！恐怖情郎亮美工刀、強吻狠掐脖　她夾緊雙腿逃命

ET快訊
台中再公布3確診海軍「4處足跡」　一中商圈「2超商1賣場」入
磐石艦確診官兵趴趴走隱匿足跡！台南8地點疫調只報1個..衝旅
染疫官兵「女友」狂被cue、開房全被爆　陳時中忍不住回應了
磐石艦71人就醫「一夜暴增成148人」　陳時中回應了！
被質疑沒一級開設　陳時中 : 「傷心啦」不是每單位都討厭我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

中尉獨子269旅輕生...母流淚寫下「2094字陳情信」！舅舅痛哭下跪：拜託大家

桃園男帶小三回家「激情滾床」！還罵妻「騷貨」　她心碎訴離判准

不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

銅鑼灣書店開幕前遭潑紅漆！林榮基提告恐嚇等5罪　對台灣警察比讚

正妹「火辣在線」攬客！網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

與男友相戀長輩 Say No　妙齡女飲藥輕生！警到場發現狗狂吠

鐵鍋砸頭、螺絲起子刺掌！「殺貓閻王」不只1人　19歲醫專生領養幼崽供虐待

酒吧開幕慘遇新冠疫情！黑幫帶30小弟霸位強索每月3萬保護費...警怒了

高雄夫妻禁2子女上學軟禁家中…喊：由中國國務院監護　檢急破門救人

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

中尉獨子269旅輕生...母流淚寫下「2094字陳情信」！舅舅痛哭下跪：拜託大家

桃園男帶小三回家「激情滾床」！還罵妻「騷貨」　她心碎訴離判准

不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

銅鑼灣書店開幕前遭潑紅漆！林榮基提告恐嚇等5罪　對台灣警察比讚

正妹「火辣在線」攬客！網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

與男友相戀長輩 Say No　妙齡女飲藥輕生！警到場發現狗狂吠

鐵鍋砸頭、螺絲起子刺掌！「殺貓閻王」不只1人　19歲醫專生領養幼崽供虐待

酒吧開幕慘遇新冠疫情！黑幫帶30小弟霸位強索每月3萬保護費...警怒了

高雄夫妻禁2子女上學軟禁家中…喊：由中國國務院監護　檢急破門救人

30分鐘攻頂挑戰！新北秘境登山步道　東北角海景＋山城美如仙境

海軍3確診在台中！市府再公布「4處足跡」…一中商圈「2超商1賣場」都入列

離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

中職／選秀再加人　樂天桃猿與王維中、郭俊麟簽自行培訓

陳大天首執導演筒爆抄襲...「恩師」廖人帥認：有1、2個地方真的蠻像！

范少勳公開牽手朱軒洋！私下視訊傳情　曝「微濕」居家狀態

林依晨踩平底鞋現身！　被問做人進度「甜笑挺肚」

許志安偷吃風波過1年！　鄭秀文逛菜市場「照片全PO網」…網心疼：老公怎沒陪妳

1傳71！哈爾濱「超級毒后」感染鏈再擴大...竟出現跨省傳播

義大利5/4起「逐步解除封鎖」　新增病例急降至2556創新低！

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

社會熱門新聞

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」砍人

地主媳擁百坪金店面　竟因2萬元遭勒斃棄屍

即／台中男持刀猛刺1女脖子

獨／磐石艦1確診官兵報案　高雄8警居家隔離

陸軍中尉營區輕生　80歲阿嬤聞死訊離世

18歲女學生教室趴睡遭砍　校方回應了

LINE群約到嫩妹　他秒載到摩鐵激戰

不爽小黃違規　騎士報警卻爆衝突

觀音山驚傳火燒車　車內尋獲一焦屍

即／木柵隧道火燒車！濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

館長涉妨害名譽出庭　拒付20萬和解

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面