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死者口中還插著管！屍袋不夠改用被單...屍糞水滲出　紐約運屍工：我快崩潰

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美國紐約疫情嚴峻，除了醫療物資缺乏，連裝載遺體的屍袋都不夠用。（圖／美聯社）

▲美國紐約疫情嚴峻，除了醫療物資缺乏，連裝載遺體的屍袋都不夠用。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎全球持續延燒，美國已經取代中國大陸，成為「世界疫情中心」；其中紐約疫情嚴重，除了醫療體系快瀕臨崩潰，殯葬業者也出現人力、物資資源吃緊的窘況。最近一位受到疫情影響，臨時到殯葬業打工的男子，每天處理新冠肺炎死者遺體，親眼目睹紐約疫情的嚴重性，看著屍袋拉開，死者口中還插著管就被打包，屍水、屎水滲出袋子、被單，讓他身心都受到嚴重煎熬。

據英國《每日郵報》報導，一位名叫佛蘭普頓（Erik Frampton）的男子，原本工作受到疫情影響而被解雇，讓他為了糊口不得已，先到紐約一處機構擔任太平間的臨時工，負責處理死者遺體。他提到，這份殯葬臨時工的時薪高達75塊美金（約合台幣2250元），但極度折磨身心靈，讓他也做到快崩潰。

佛蘭普頓提到，紐約因為疫情嚴重、醫療資源短缺，連屍袋都不敷使用。因為每日罹難者數量過多，死者遺體到最後只能用薄袋子或被單簡單包裹，外部沒有任何身分說明，導致他工作時，為了確認裏頭的死者身分，都要一個個打開檢查。他驚曝，多數遺體口中還插著管子，來不及拔管處理，就被包起來；屍水、糞水流得到處都是，甚至滲出被單、屍袋，狀況慘不忍睹。

佛蘭普頓表示，他的工作每天至少要處理50至80具遺體，反覆檢查著每一具屍體的身分，看著這些恐怖景象，讓他內心承受極大壓力。身為第一線人員，他也見到屍袋等物資短缺，「有的還必須重複使用」，紐約現況非常嚴峻。

佛蘭普頓也指出，他雖然每次上工前，都會穿兩層的防護衣與口罩保護自己，不過現在每天回到家後，他因為緊密與感染者接觸，也無法與伴侶有任何親密接觸。而他在對媒體投書自己工作的狀況後，沒多久就收到解雇通知。雖然無法再賺取高薪，不過佛蘭普頓反而很開心，因為他與他的家人，都覺得鬆了一口氣。

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