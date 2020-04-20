樓梯暗處「白頭探出」秒縮回！型男忘情狂舞　網抓詭異場景…他喊：家中只有我

▲魯賓在前跳舞，後方樓梯陰暗處卻冒出一顆頭。（圖／翻攝自TikTok／@reubix_cube）

記者黃心瑀／綜合報導

許多人會在TikTok放上自己的影片，不過外國一名用戶日前將自己的跳舞影片上傳後，卻引來許多網友關注，因為在他搔首弄姿的同時，後方的樓梯上突然冒出一顆「白白小小的頭」，就好像窺探他在幹嘛一樣，但眼神一對上鏡頭就立馬縮回去，整個畫面詭異又奇怪；但最令人震驚的是，該名用戶事後表示家裡除了只有他一人之外，也沒有養寵物，根本不知道那是甚麼東西！

綜合外媒報導，TikTok用戶「@reubix_cube」的本名為魯賓（Reuben），他先前上傳了一支自己在家中跳舞的影片，儘管只有短短4秒的時間，但網友卻在畫面中捕捉到奇怪的一幕；只見影片中的他身穿白衣綠褲，背景音樂放著Doja Cat的《 Say So》，就開始在鏡頭前搔首弄姿了起來。

當畫面跳到第二段時，魯賓後方的樓梯卻出現了奇怪的地方，一顆小小白白的頭緩緩的從黑暗的二樓探出，似乎正在窺探樓下的人在做甚麼，但他發現了有攝影機的存在後，一秒之內將頭給縮了回去，又再度消失在黑暗之中。這個畫面雖然一秒不到，卻吸引了許多網友的注意，不過魯賓之後的回應更是令人震驚。

魯賓知道這件事後，在社交網路上發文表示，拍這支影片的當下家裡只有「自己一個人」，而且他也沒有養任何的寵物，換句話說就是，那個謎樣的身影是誰他也不知道。網友們對此保持著正反兩面的回應，有些人認為這應該就是所謂的靈異事件，不過也有人說「趕快請警察來檢查房子，現在有很多人住在房子隱蔽的地方，一點都不稀奇！」