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科技部推AIR Center！以學引產　效益預估上看70億元

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文／時尚家居

（圖／科研挺企業 科技部推 AIR Center提供）

▲科技部於108年9月舉行AIR Center計畫說明會由產學司司長邱求慧回答提問

面對嚴峻挑戰 補助科研加速企業研發升級

目前，全球經濟發展受新冠病毒疫情影響面臨嚴峻挑戰，科技部此時力推「產學研發中心」(Academia-Industry Research Center,AIR Center)計畫，提供學界與業界研發經費支持，減輕業者負擔，同時儲備研發能量、培育產業研發人才，提升我國產業競爭力。

科技部提出本項計畫後，獲學研機構及企業熱烈響應，申請踴躍，截至本（109）年3月底，預計申請產學研發中心計畫案件高達30餘件，研發領域及合作企業橫跨民生化工、綠能環保、醫藥、機電材料、資訊電子、半導體、智慧農業、人工智慧、文化創意、金融科技、經營管理等，預計最快可於6月開始執行。未來，每年可槓桿企業投入資源至少新臺幣2億元、培育碩博士人次超過300人。

以學引產 產業效益預估上看70億元

以「加強產學研緊密合作，建立長期穩固的合作關係」為出發點，AIR Center計畫（每期至少3年，至多5年），透過政府與企業出資1:1的精神，科技部補助每年至多新臺幣1,000萬元為原則，合作企業則需每年至少現金出資新臺幣1,000萬元，目標在槓桿更多企業夥伴加入，一同推動我國產業升級與轉型。

除了技術研發外，人才培育也是產學研發中心的重要目標。透過共同建立人才培育模式，企業可延攬參與研究專案之在學碩博士生，或選派內部人才，共同參與研究或進修，增進專業技能，進行策略性的人才調整或轉型升級。

產學研發中心以學術界的頂尖科研實力作為拉力，吸引海內外優質企業加入，發展具有國際競爭性之技術，合力成為我國高端技術人才培育與創新科技發展的重要推手，並待技術及研發成果成熟時，再交由企業將研究成果落實至產業，以提高整體經濟效益，產業效益上看新臺幣70億元，透過不同領域的研發動能，提升我國產業競爭力，並在疫情肆虐全球之際，儲備研發能量，再創科技新高峰。

（圖／科研挺企業 科技部推 AIR Center提供）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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