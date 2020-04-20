防疫物資開進屏東市！旺旺集團贈1700箱水神

▲旺旺集團20日上午致贈水神抗菌液1700箱給屏東市公所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防疫新冠疫情病毒傳播，旺旺集團20日上午致贈水神抗菌液1700箱給屏東市公所，市長林恊松除感謝旺旺集團的「雪中送碳」，並親自督陣卸貨，交由各區里幹事分發給各里長處理，也呼籲市民防疫視同作戰，一定要隨時隨地做好防範措施，戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離。

今天早上8時水神抗菌液的聯結車就抵達市公所大門口展開卸貨，由於數量達1700箱，每箱24瓶，總共4萬零8百瓶，公所特別派出堆高機卸貨，並由清潔隊支援6輛資源回收車，在里幹事陪同下，逐一點交送抵各里里長，再由里長依各里現況進行配送。

市長林恊松表示，由於目前疫情仍未減緩，旺旺集團適時送來具有消毒功能的「水神」，為防疫工作盡一份心力，讓人相當佩服感動。在此也呼籲民眾，不論是居家隔離或居家檢疫者，都希望依規定做好各項防疫措施，確保自身和他人的健康。

市公所人員說，「水神抗菌液」具有不亞於酒精的消毒能力，能有效抑制細菌與病毒。由於業者致贈給公所的「水神抗菌液」是採小包裝，每瓶外觀如同礦泉水，為避免不知情者誤食，市長體貼入微，決定在瓶身上再加貼紅色警告貼紙警示大眾。

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