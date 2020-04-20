▲ 基隆城際轉運站「首支鋼構組立」安裝，林右昌親手鎖固螺栓...歷史性一刻。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

改善基隆火車站周遭人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，城際轉運站工程正在如火如荼進行中，20日新建轉運站1樓工區正進行「首支鋼柱吊裝及鋼構螺栓鎖固」工程，市長林右昌特地前往視察，並且親手鎖固首個鋼構螺栓，興奮地表示「這是歷史性的一刻！」

林右昌上午在市府觀光及城市行銷處、交通處、都市發展處及文化局等相關單位同仁的陪同下，前往轉運站工地視察； 林右昌表示，20日開始的鋼柱吊掛、組立工程，「是歷史性的一刻！」，代表城際轉運站進入新的階段，目前進度微幅超前，預計5月10日組立完成。

林右昌進一步指出，接下來將以每天組立3根鋼柱的速度進行，總共24根鋼柱包括鋼樑預計在5月10日組立完成，上方平台約有10公尺突出，未來城際轉運站會相當寬敞，延伸到後方的月台共有11、12座，不僅服務本市的通勤族，更是為了未來觀光旅客及郵輪旅客以及會展旅運智慧大樓的商務客人需求。

▲ 基隆市長林右昌親手鎖固鋼構螺栓。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，截至4月16日，實際施工進度為19.0466％，較預定進度超前0.01%，目前舊火車站工區已完成部分結構補強，後續施作鋼板內灌注環氧樹脂；候車頂棚工區已完成基礎開挖出土、基礎版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置；新建轉運站已完成 1、2樓工區之基礎版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。

觀銷處表示，20日特別挑選了吉時吊掛1樓工區首支鋼柱，並由市長鎖固首個鋼構螺栓，別具歷史意義。若天候許可，預計於2020年5月10日可完成鋼柱及鋼梁施工，城際轉運站未來動線串連新、舊火車站及西二、西三倉庫之文化創意觀光專用區，加上港務公司對於基隆港區的整體發展計畫，成為服務基隆市民通勤、外來旅客與郵輪旅客觀光的一個重要據點。

城際轉運站基地位於基隆市區交通樞紐，自2019年6月8日開工，預計於 2021年7月底完工，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等；至於基隆舊火車站重塑後，將會有全新樣貌，還會跟城際轉運站大頂棚融合，成為城際轉運站的一部分。

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