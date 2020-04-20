新北兵推背景「全面恢復」　張上淳：疫苗出現前不易恢復正常生活

▲新北市政府新冠肺炎擴大管制兵棋推演，張上淳講評。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市府20日舉行擴大管制兵推，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳點評時指出，因為病毒的特性，復原期很特別，若沒有疫苗出現之前，可能不太容易完全恢復到正常生活。

張上淳表示，新北市府的兵推面面俱到，包含整備、執行、復原期。對於恢復期，張上淳指出，疫情與其他災害防救，有不一樣地方，災害復原期過去就過去，核生化復原也是復原，「病毒復原期也很特別，控制不錯的時候，是不是完全恢復正常，會不會有部分恢復正常，剛聽到全面恢復，若部分恢復時，還沒有疫苗出現之前，還沒辦法完全恢復到正常生活」。

換句話說，因為新冠病毒的特殊性，恢復期階段不一定能「完全恢復」，大家也要為此要做好心理準備，有反覆爆發或多次感染的可能性。因此疫苗研發出來之前，不容易回到正常生活。

張上淳表示，所謂擴大管制，阻絕社區傳播繼續發生，對民眾影響很大，所以確實需要所有局處，各面向都考量到。他表示，醫療、疫情調查、控制是他所擅長的，越來越多社區感染時候，有提到重症、輕症分流，無症狀收到檢疫中心，城市量能到哪裡，當然要跨縣市處理，衛生組要去評估可以容納多少人，兵棋推演這部分，負責單位要想想看容納到怎樣程度，超過時下個階段要怎個辦。

張上淳說，兵推看似順利，但是否真的足夠，只有執行單位最清楚，要想到真的做下去有哪些不完全做得到，真的要做封城，會遇到哪些狀況與困難，必須事先準備好並解決。

張上淳表示，這是台灣第一個大型兵棋推演，到昨天之前疫情控制非常不錯，僅發生零興社區感染，對民眾生活沒有太多影響，如同侯友宜提到，不能僅應對現況，要更超前部署，也像國外有不少封城案例，模式都不同，有更大規模的時候，不同做法有不同的效果。

▼新北擴大管制兵推。（圖／記者羅婉庭攝）