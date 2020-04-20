爬10米高電桿維修墜落！妻小當場嚇哭　警及時救援安撫送醫

▲電纜維修工當著妻小面前從電桿上直接墜落倒臥路面。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲的施姓男子為電纜電線維修員工，假日帶著妻小至桃園市龍潭區中豐路施工，當他在攀爬10公尺高的電桿上施工時不慎墜落路面，當場造成頭部、腿部鮮血直流，妻小驚在呼聲目睹慘狀而哭泣，所幸據報警方和消防救護員立即做止血救護，並安撫驚魂未定的妻小，施男也在及時送醫救治並無大礙。

▲警方和救護人員及時救治並安撫一旁驚魂未定妻小。（圖／龍潭警分局提供）

警方表示，龍潭分局高平派出所警員卓光煜、林維紘19日傍晚擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱在龍潭區中豐路與龍源路口旁有1名男子倒地受傷躺在路面血跡中，且不斷的呻吟後即昏迷，經員警隨即趕赴處理，到達現場時發現該名男子身體多處擦挫及頭部撕裂傷，鮮血直流，立即趨前叫醒已經昏迷的他，並從巡邏車上拿出毛巾幫忙止血做初步救護，且通報消防救護人員緊急到場協助處置送醫。

施男經緊急送醫診療後，醫生表示除了腿部骨折較嚴重外，身體其他傷勢尚無大礙，但仍需住院治療，但因傷者有失血過多情形，若沒在第一時間做初步搶救止血動作及立即送醫救治，恐造成生命危險。由於施男摔落後倒臥在車水馬龍的台三線，因鄰近風景遊樂區，經過的人車頻繁，警員卓光煜在旁交通管制疏導，以防止二次事故傷害。家屬事後非常感謝警方現場即時處置救援及積極熱心照料。

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