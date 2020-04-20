酒店熄燈「單親嫩媽」私接客慘遇白嫖　刀架脖上遭恐嚇：不要叫

▲酒店妹小夢在斷炊後轉走私娼卻遭架刀白嫖。（示意圖／資料照片）



記者陳豐德／台北報導

因台北市一名酒店女公關確診新冠肺炎，9日起全台酒店、舞廳遭停業，遭女公關戲稱是「國際上岸日」，紛紛PO文求包養，也有許多人轉走私娼路線；一名單親媽媽小夢（化名）為了生計，不得不出來接客性交易，卻慘遇白嫖客人，持蝴蝶刀架在她脖子，搶走皮夾內一萬多元現金，小夢嚇到落淚卻又不敢報案，只能自認倒楣。

據了解，小夢是名28歲的單親媽媽，為了十個月大的女兒，不得不下海做酒店，自從9日全台酒店熄燈之後，她只能離開原本待的台北市中山區酒店，另找管道私接客人，以每次5千元的代價，改走高檔外送路線。

15日一名未曾見面的新客人透過通訊軟體相約，雙方在中山區開房間性交易，男方在埋頭衝刺完後，獨自起身盥洗穿衣，之後卻突然掏出一把蝴蝶刀架在小夢脖子上威脅「不要叫」，並從她的包包內拿走現金一萬多元後離去，小夢當下嚇得只能噤聲，事後又因從事非法性交易不敢報警，只能把眼淚往肚子裡吞。

近期類似事件在全台不斷上演，客人都直接聯繫酒店妹私約，從KTV、摩鐵趴到私人招待所都有，但平常在店內習慣的小綿羊進到叢林內，不免遇上白嫖、強姦等狀況，酒店女公關成了這波新冠肺炎疫情下，另類的受害者。

許多女公關紛紛在臉書上發文，希望有人包養。一名黎姓女公關在臉書發文稱，「求包養，如果沒有的話，我晚點再問一次。」此外，還有名林姓女公關發文笑稱，4月9日是「國定上岸日」，許多人在這天失業，「之前說要包養我的，再私訊我一次，我後悔了…。」

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