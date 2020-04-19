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快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

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記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎「加零」光景難維繫。中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，國內18日新增562例新型冠狀病毒肺炎相關通報(不含軍艦接觸者採檢)，截至目前累計53,005例(含50,619例排除)，其中420例確診(今日新增案399至420)，分別為365例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，189人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲▼0417中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官昨日陳述，有關媒體據此報導軍艦曾至帛琉停泊且為境外個案，則報導感染源為帛琉境外移入，在此特別澄清，感染源仍須待釐清，主要考量航程時間較長及個案數多，且刻正進行疫情調查中；綜上，仍須待相關調查結果才能確認感染源。

請繼續往下閱讀...

▲▼0419疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲0419疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

指揮中心指出，今日公布國內新增22例COVID-19(武漢肺炎)確定病例(案399至420)；其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清；相關接觸者疫調中。

指揮中心進一步指出，目前3艘軍艦官兵及學生共計744人(含3艘軍艦留守人)，均已完成採檢，共計有24位確診個案於醫院隔離治療中；昨晚已針對上述人員發送關懷簡訊，及今日針對相關接觸者發送簡訊，提醒須自主健康管理，若有不適，請撥打1922專線。其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫；截至目前，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

另，案400為20多歲男性，於去（108）年4月21日前往美國就學，今（109）年4月10日發病，17日抵台時機場採檢，於今日確診，為境外移入個案。

▲▼0419疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國防部出席0419疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

指揮中心指出，全球累計2,331,516例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國732,224例、西班牙191,726例、義大利175,925例、法國173,956例及德國137,439例為多；病例中158,722例死亡，以美國38,663例、義大利23,227例、西班牙20,043例、法國19,323例及英國15,464例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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