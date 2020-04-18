新北國中小新生採線上報到　侯友宜：避免校園群聚感染風險





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜18日表示，新北市國中小新生報到將首度採線上報到系統，以利分散人流，亦提供多元報到方式，家長可親自到學區內學校報到、親送到警衛室、郵寄方式報到等彈性措施。

侯友宜表示，以往各校家長都會持新生入學通知單到學區內學校辦理報到，今年因應疫情，為避免群聚感染風險，落實校園防疫工作，新北市首度建置線上報到系統，家長只要上網就可填寫學生基本資料及相關需求，完成新生報到手續，鼓勵家長多加利用。

新北市教育局表示，本學期以防疫為優先，將於109年5月16、17日及109年7月6日208所國小及81所國中新生報到，首度使用新生線上報到系統，以利分散人流，落實防疫。

此外，考量少部分家長有現場報到需求，亦開放報到日可親自到學區內學校報到，或可親送到警衛室或透過郵寄方式或委由學校在校生(如新生之兄姐)代為報到等多元彈性措施，提供給家長更便利的報到手續。

教育局表示，學校現場報到將嚴格遵守公眾集會相關防疫規範，人與人之間的間隔以室內1.5公尺、室外1公尺安排相關動線，並務必全程配戴口罩，落實入校量體溫與噴酒精消毒雙手等防疫措施，且新生報到期間校門口禁止發放傳單，教育局將協助全市補習班、安親班利用網路平臺及社群網站，改採線上方式宣傳招生。