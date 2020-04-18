群聚偵測回推「揪前端無症狀」　張上淳：社區內無症狀感染者不多

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期國內新冠肺炎新增確診趨緩，過去4天內有3天出現單日零確診記錄！然而部份新冠患者可能無症狀表現，如何偵測是目前一大難題，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳17日表示，假設無症狀感染者會傳染，相關周遭一定會出現群聚，國內也針對群聚個案進行採檢，相關結果可以推論「社區內無症狀感染者不多」。

新冠肺炎個案除了典型的發燒、咳嗽等呼吸道症狀，還發現患者可能有嗅覺、味覺異常、腹瀉等非典型症狀，陸續被列入通報症狀，也進行擴大社區監測通報。再次出現零確診，媒體提問提及有醫師建議現在更有餘力防堵無症狀者，指揮官陳時中透露，正在考慮放寬「有小小的症狀」就採檢。

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張上淳受訪時表示，專家小組目前尚未做出此建議，但指揮官有其考量。至於部份症狀列入「單獨通報定義」，他解釋，主要是發現有些患者「只有這個症狀」且比例增加，例如嗅覺、味覺異常，其它如肌肉痠痛大多會伴隨其它症狀，單有此症狀者不多，不易被忽略。

張上淳說，無症狀患者如何去監測確實比較困難，不過假設「患者無症狀且會傳染」，可以想見其周遭人會得到感染，且有一定比例人出現症狀，進而出現有症狀的群聚現象，所以對任何群聚案件進行採檢，以此回推找找看會不會有一個無症狀前端造成群聚，依照國內目前的狀況也可以推論「社區內無症狀感染者不多」。

清明連假國人出遊踴躍，一度令人憂心引發另一波感染，收假後國內檢驗量明顯衝高，6日單日就檢驗1800件創下最高記錄，當週則多維持在單日1500件至1700件，至於本週一開始採檢量也破持續千，到了過去兩天已逐漸下降至單日900件左右，恢復平常水準。張上淳說，一方面是由於民眾比較沒有這麼擔心，一方面也是醫療人員判斷並非每一個人都需要採檢。

而過去兩週雖然檢驗量高，確診人數卻都在個位數，甚至還出現0確診，張上淳日前分析，這顯示病毒沒有在社區散播，環境相對安全。張上淳今日進一步公布國內針對醫護人員等高危險群擴大監測結果，這半個月來醫院工作人員、長照機構人員只要有任何發燒、呼吸道症狀都暫停工作採檢，總計1800例全數也都陰性。