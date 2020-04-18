2020年假很不一樣！護理師曝「最前線戰況」：顧好自己和病人，繼續漫長抗疫路

▲護理師黃鈺涵（左圖中）回憶起被通知有首例疑似個案入住負壓隔離病房的恐慌心情。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文／護理師黃鈺涵

2019年12月武漢市區傳出不明肺炎的風聲，當時全世界都還稱之為武漢肺炎，隨著世界衛生組織的公告，正名為新冠肺炎（COVID-19），沒想到至今演變成蔓延全球各處，確診人數破百萬且尚無法控制的新興傳染疾病。面對困難的戰疫，全球科學家開始對未知病毒的慢慢解碼，一層一層的剝開它的面紗，臺灣衛生福利部疾病管制署迅速的做好超前佈署，也隨時更新指引，讓臺灣醫療系統能有所依據而非赤裸的去面對可怕的病毒，加上國人對2003年SARS的可怕經歷仍記憶猶新，為了避免大型醫院的封院及快速的社區傳播，院內病人及家屬都知道防範未然的重要性，大家都能接受及配合防疫政策的規定。

往年過年時病人、家屬及醫療人員都能短暫的放鬆心情，好好享受年節氣氛，但身處防疫最前線的我們，2020的年假過得很不一樣，記得1月8日當天下午接到感染科總醫師來電，通知第一位疑似新冠肺炎（COVID-19）個案將入住負壓隔離病房，當時震驚的心情，「什麼？！」我難掩情緒的大叫一聲，實在無法形容面對未知病毒的恐慌。

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幸好每年單位都會進行兩次的疫情病人轉送演練訓練，趕緊重整不安的心情，通知各護理師準備防疫裝備就定位，等候病人到來。也因為年節將近，台商出現返鄉潮，讓我們單位提起警覺，加上1月21日臺灣出現首起境外移入個案，醫院緊急聯繫防疫物資的各廠商進貨，降低過年休假期間防疫物資短缺的機率，還好廠商及貨運商都很給力，在小年夜那天物資都一一抵達病房，讓輪值的醫療人員能有完善的防疫裝備保護自己，幫助病人。

▲此次的疫情讓護理師感受最深的莫過於人性，她希望人們不應因疫情而互相排擠。（示意圖／路透社）

面對這場戰疫讓我感受最深的是人性，在負壓隔離病房的護理師，因為工作環境的關係，三不五時就會接收到疑似法定傳染病的病人，所以同仁們都俱備一定程度的防疫觀念，因了解而無畏，因同理而接受，有時其他職類團隊、病人及家屬，會因為報章媒體的渲染，而對身處於負壓病房的我們有所誤解，甚至於困擾到家人。妹妹的公司同事竟然說：「你姐在醫院上班，你還來上班喔！」，所幸妹妹經過我的解釋，向同事說明清楚，才不致影響工作。

疫情指揮中心不斷的宣導正確的防疫觀念，人們不應該因疫情而相互排擠，正常的生活還是要過的，防疫道路仍未見終點，須照顧好自己及病人的健康，繼續這場漫長的抗疫之路。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登