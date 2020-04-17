武漢官方修改死亡數據！多出1454例…證實有「未住院死亡、漏報」

▲新冠肺炎爆發初期，武漢醫療體系超負荷運轉。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省武漢市17日修正新冠肺炎的確診病例及死亡病例數據，確診病例數從50008增加至50333例，死亡病例數從2579例增加至3869例。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，數據的錯誤主要來自於遲報、漏報以及誤報，這是因為疫情爆發初期，醫院超負荷運轉，大量醫護人員忙於救治，出現遲報、漏報、誤報現象，另外，還有部分病患未住院死亡，所以沒有上報。

武漢疫情防控指揮部提到，武漢目前的疫情傳播已基本阻斷，離漢通道已解除管控，為全面詳細開展疫情數據核查訂正工作創造了有利條件，「我們對涉及確診、死亡等疫情信息，均應及時報告，並公開透明、實事求是予以發布。」

武漢疫情防控指揮部指出，疫情早期，由於收治能力不足、少數醫療機構未能及時與疾病預防控制信息系統對接，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報、誤報現象，根據傳染病防治法規，須對全市新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數予以訂正。

武漢疫情防控指揮部表示，他們在3月下旬成立涉疫大數據與流行病學調查組，按照全覆蓋、無遺漏要求，對所有涉疫地點數據進行全採集，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監所、養老機構等特殊場所，對所有病例個人信息全採集，通過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對，確保每一個病例準確無誤，每一個數據客觀真實。

武漢疫情防控指揮部指出，截至4月16日24時，原先公布的確診病例為50008例，因部分患者曾跨區就診、到多家醫院就診，導致重複報卡的217例應核減；因遲報漏報未及時公佈的既往病例542例應核增，實際累計確診病例應訂正為50333例。

武漢疫情防控指揮部提到，截至4月16日24時，原對外公布確診死亡病例為2579例，其中重複報卡的確診病例、不是新冠肺炎的其他病例共164例應核減；未住院死亡未能上報疾控信息系統，以及部分醫療機構遲報漏報的確診病例共1454例應核增，實際累計確診病例死亡數應訂正為3869例。

武漢疫情防控指揮部強調，生命安全和身體健康，是人民群眾最基本的需求和最普遍的願望，疫情數據的背後是群眾的生命和健康，也是政府的公信力，「及時訂正新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數，不僅有利於維護好人民群眾權益，有利於疫情防控科學決策，同時也是對社會關切的回應，更是對每一個生命的尊重。」