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Fairy Tales童話競賽獲獎名單：《沒有冬季的一年》反映時代顛危狀態

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由建築網站Blank Space所舉辦的童話（Fairy Tales）敘事插畫競賽，2020年已邁入第7屆，相較多數競賽，它強調故事和藝術的雙雙鑄鎔。由上周公布的獲獎名單可察知，今年盤據作品的主題，在在反映出時代關切與精神，包括環境崩壞、生存危機、現實暴力以及漫瀰全球的不確定性。來自65個國家的參賽者，藉著故事和插圖去探索現下議題和架空歷史的虛構事件。本屆評審團由建築師、歷史學家、作家以及前獲獎者等共同組成，共有三名奪得殊榮，11名榮膺佳作。

第一名：沒有冬季的一年

由Tamàs Fischer以及Carlotta Cominetti所創作的《沒有冬季的一年》（The Year Without a Winter），他們提及擬設情節之時，思忖這世界必須停下腳步，人們則應改變原有習慣以避免生活崩塌，並保護自身免於狂暴急驟的氣候變遷等此類的陌生殃禍。他們語重心長提到，「現在我們意識到，當時虛構的情節已是現下世界所處局勢：等待、無聊、孤獨、悔恨，而社交媒體成了唯一出口。」不過兩人想強調的在於，顛危狀態正好是轉捩點，躓踣困阻往往能帶領人們深刻思考，並激盪不同以往的創造力。自從新冠肺炎疫情蔓延，人們持續談論生活轉變相關事件，這些無不切中Fischer與Cominetti整體敘事的主軸：生活無可避免轉彎，但總會朝更好邁進。

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圖文來源／Archinect News 

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