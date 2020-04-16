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武漢台人「護國神文救了我」秒取消行程！他第4天搭機閃人...一回想怕爆

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▲武漢台人「護國神文救了我」...第4天搭機離開　曾赴市場一回想怕爆。（圖／原po授權引用）

▲那時書局內只有他戴口罩。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

PTT鄉民發的「護國神文」敲響警鐘，成為台灣超前部署及通報WHO的重要關鍵。一名待在武漢的台人當時看完這篇文章，立刻將人擠人的行程通通取消，並買口罩備用，同時也慶幸，得知消息後的第4天，他在離開武漢的路上，看到計程車司機猛咳嗽之際，有做好防護「將口罩戴好戴滿」。

「護國神文」po出後，被時任疾管署發言人、副署長羅一鈞發現，並回報工作群組，才有後續一連串「超前部署」的行動。而這名網友那時人就在武漢，也看到了這篇文章，現在回想起來，內心非常感謝，更直呼「也算是救了我！」

請繼續往下閱讀...

▲武漢台人「護國神文救了我」...第4天搭機離開　曾赴市場一回想怕爆。（圖／原po授權引用）

▲得知消息後第4天，他搭機離開了武漢。（圖／原po授權引用）

網友回憶道，接收到這個訊息後，他果斷取消萬人跨年人擠人的活動，隔天也迅速買好口罩，還記得當時一包10幾片的口罩，才9塊錢人民幣，而且都沒什麼人買，「其實，當地消息算靈通，大家都在傳李文亮的截圖，但似乎沒人真放在心上，不過地鐵裡戴口罩的人變多了，大概從0%變2%吧，至於公司只有我戴口罩，同事問我幹嘛戴，還說現在祖國醫療技術很強，就算得了病醫生也可以治好。」

後來第三天，原po去逛一間書店，即使傳聞甚囂塵上，都知道有不明肺炎，但大家生活一如既往，甚至整間書店只有他一人戴上口罩，「第四天我離開武漢，前往機場的路上，計程車司機一直猛咳嗽，我根本嚇尿，口罩戴好戴
滿。」

▲武漢台人「護國神文救了我」...第4天搭機離開　曾赴市場一回想怕爆。（圖／原po授權引用）

▲他認為，香港也做到了超前部署，警覺性很高。（圖／原po授權引用）

在飛香港的途中，網友發現國泰空姐已人人戴上口罩，一進香港，才剛出登機門，馬上就有衛生署人馬進行監控，對此，他不禁大讚，「才第四天而已，不得不說他們很有緊覺性。」

另外，原po也曾前往當地菜市場觀察，「隔壁就是曇華林觀光區，彎進小巷弄內，便是他們的傳統市場，幸好我當時沒有碰任何東西。事後回想...怕。」

▼網友曾前往當地市場。（圖／原po授權引用）

▲武漢台人「護國神文救了我」...第4天搭機離開　曾赴市場一回想怕爆。（圖／原po授權引用）

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