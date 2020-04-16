　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學上課講義涉抄襲催眠師著作　「1字5元+影片」教授判賠30萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼智慧財產權法院。（圖／翻攝Google map）

▲南華大學宗教學呂凱文授抄襲催眠師著作5萬字，智慧財產權法院最後1字判賠5元。圖為智財法院。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新北報導

南華大學宗教學教授呂凱文先前於學校開設「催眠課程」時，自編講義「正念催眠學課程手冊」遭控內容抄襲專業催眠師廖云釩的著作，經比對抄襲重製部分占講義講義比例逾47.1%，且兩著作相似程度達98.21%。廖女不甘自己智慧財產權遭侵害憤而提告。法院審理時認為，如每字以5元計算，呂男抄襲5萬字須賠償25萬元，另加上1部影片5萬元，總計呂需賠償30萬元，同時還要在個人臉書刊登道歉啟事。

廖云釩為資深催眠講師，她不僅有美國催眠師學會認證，同時也是「輕鬆自在玩催眠- 學會身心靈健康的27堂課」、「全方位催眠專業班結合生命與宇宙能量的智慧引發身心靈的自療」兩書籍講義的著作權人。

呂姓教授2011年7月因參加廖女在台北開設的國際催眠師證照課程取得廖女講義，但同年8月他竟於自己催眠課程中的自編教材「正念催眠學課程手冊」內使用廖女講義內容，不過其中因抄襲重製部分至少83頁，佔整本教材講義比例逾47.1% ，且經比對兩著作相似程度達98.21%。廖女認為她著作財產權已遭嚴重侵害，憤而提告，另加上呂男2017年時上傳的1支YouTube影片，內容經公證人逐字記錄後，發現與她書籍內容相似度也爆高，遂一併告上法院。

智慧財產權法院審理時呂男表示，自己編輯的講義實際上只有5%引用廖女著作，且他認為廖女講義根本不具原創性，裡頭多是抄襲美國催眠師學會專業催眠師訓練教材，本不受著作權法保護，更何況他是用於學術授課教材使用，並非商業目的，基本上也算是在合法範圍使用，應無不法之虞。

法官審結則認為，呂男身為教授本應尊重智慧財產權，但他不僅利用參加廖女證照課程的機會取得講義，還未經同意就重製部分內容，已明顯損害廖女現在價值及潛在市場的影響，另影片抄襲的部分，他使用廖女書籍內容也未註明出處，經確認該片瀏覽人數達5,205 人，同樣有影響廖女書籍銷售的問題，審酌講義內容，如每字以5元計算，呂男抄襲約5萬字須賠25萬元；影片部分則須賠償5萬元，總計30萬元，此外，呂男還必須在個人臉書刊登道歉啟事30日。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉
新iPhone SE超夯　台灣大哥大即刻開放預約
蘋果全系列「最低1折」特賣！這款iPhone現省2000..
分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！變「耳下全光男生頭」
台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

消毒酒精翻3倍價仍熱銷！黑心老闆15天爽賺20萬…檢調查扣大批防疫物資

金門3警攔截「青嶼銀行」運鈔車　狂砸窗扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

快訊／雲林一輛遊覽車撞擊限高架！　乘客座前檔玻璃全碎

狂毆欠債人還外流「爆血影片」　「豆漿明」+豬隊友全部法辦

詹江村指3Q哥陳柏惟「跪著舔！是共幹」　桃檢依公然侮辱罪起訴

4黑衣煞狂砸禮儀公司　玻璃碎片噴滿地...疑地下業報復「抓耙仔」

人夫騙單身與女網友交往　離婚後才曝「結婚28年」！熟女怒求償百萬

快訊／台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

消毒酒精翻3倍價仍熱銷！黑心老闆15天爽賺20萬…檢調查扣大批防疫物資

金門3警攔截「青嶼銀行」運鈔車　狂砸窗扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

快訊／雲林一輛遊覽車撞擊限高架！　乘客座前檔玻璃全碎

狂毆欠債人還外流「爆血影片」　「豆漿明」+豬隊友全部法辦

詹江村指3Q哥陳柏惟「跪著舔！是共幹」　桃檢依公然侮辱罪起訴

4黑衣煞狂砸禮儀公司　玻璃碎片噴滿地...疑地下業報復「抓耙仔」

人夫騙單身與女網友交往　離婚後才曝「結婚28年」！熟女怒求償百萬

快訊／台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中

范世平酸簡勤佑設計「華航改名計時器」是搞文青：應補修政治學分

1歲嬰換尿布沒戴口罩！　西螺休息站擋下母女：回車上換…媽媽主播無奈吐苦水

不把病毒帶回家！超市安心採買3大攻略　專家：戴手套購物沒必要

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

時尚老頑童Paul Smith親口為「台灣加油」　手繪愛心卡片藏洋蔥

平價也有高規格！新iPhone SE支援Wi-Fi 6及Express Card功能

修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

中職／英語推特轉播65萬人觀看　巴西、阿根廷也來看

大專排聯／男女6強爭霸台師大拼13連霸　北市大譚緹有望歸隊

楊丞琳曝光「老公視角」私生活　結婚7個月宣布：要去婦產科了！

社會熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

即／台中聯結車鋼條突掉落！野馬車門被插出一個大洞

即／市民大道6車連環追撞

2女碧潭從天鵝船落水亡　真相曝光

新店隨機殺人兇嫌王秉華「哭求交保」：想替死者上香　法院裁定出爐

激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」

「小鄭容和」隨機殺人…「3理由」哭求交保

王景玉逃死！高大成：若再殺人，法官賠嗎？

相差21歲父女戀　教育長腥聞影片被上傳國軍內網

更多熱門

相關新聞

大陸又抄EXO！伯賢「條碼100%被照搬」

大陸又抄EXO！伯賢「條碼100%被照搬」

大陸娛樂圈再度發生抄襲風波，一家經紀公司泰洋川禾（前身為Angelababy工作室）被發現發布旗下藝人宣傳照時，疑似盜用韓團EXO成員伯賢的solo專輯圖示，經比對之後被抓到100%一模一樣的部分，泰洋川禾為此發文道歉。

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

小說爆抄襲爭議　駱以軍道歉

小說爆抄襲爭議　駱以軍道歉

秘傳食譜被抄襲　她怒嗆廠商挨告獲不起訴

秘傳食譜被抄襲　她怒嗆廠商挨告獲不起訴

破解魔術方塊影片被抄襲洪啟倫提告

破解魔術方塊影片被抄襲洪啟倫提告

關鍵字：

呂凱文宗教學催眠師抄襲講義著作財產權廖云釩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面