大學上課講義涉抄襲催眠師著作　「1字5元+影片」教授判賠30萬

▲南華大學宗教學呂凱文授抄襲催眠師著作5萬字，智慧財產權法院最後1字判賠5元。圖為智財法院。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新北報導

南華大學宗教學教授呂凱文先前於學校開設「催眠課程」時，自編講義「正念催眠學課程手冊」遭控內容抄襲專業催眠師廖云釩的著作，經比對抄襲重製部分占講義講義比例逾47.1%，且兩著作相似程度達98.21%。廖女不甘自己智慧財產權遭侵害憤而提告。法院審理時認為，如每字以5元計算，呂男抄襲5萬字須賠償25萬元，另加上1部影片5萬元，總計呂需賠償30萬元，同時還要在個人臉書刊登道歉啟事。

廖云釩為資深催眠講師，她不僅有美國催眠師學會認證，同時也是「輕鬆自在玩催眠- 學會身心靈健康的27堂課」、「全方位催眠專業班結合生命與宇宙能量的智慧引發身心靈的自療」兩書籍講義的著作權人。

呂姓教授2011年7月因參加廖女在台北開設的國際催眠師證照課程取得廖女講義，但同年8月他竟於自己催眠課程中的自編教材「正念催眠學課程手冊」內使用廖女講義內容，不過其中因抄襲重製部分至少83頁，佔整本教材講義比例逾47.1% ，且經比對兩著作相似程度達98.21%。廖女認為她著作財產權已遭嚴重侵害，憤而提告，另加上呂男2017年時上傳的1支YouTube影片，內容經公證人逐字記錄後，發現與她書籍內容相似度也爆高，遂一併告上法院。

智慧財產權法院審理時呂男表示，自己編輯的講義實際上只有5%引用廖女著作，且他認為廖女講義根本不具原創性，裡頭多是抄襲美國催眠師學會專業催眠師訓練教材，本不受著作權法保護，更何況他是用於學術授課教材使用，並非商業目的，基本上也算是在合法範圍使用，應無不法之虞。

法官審結則認為，呂男身為教授本應尊重智慧財產權，但他不僅利用參加廖女證照課程的機會取得講義，還未經同意就重製部分內容，已明顯損害廖女現在價值及潛在市場的影響，另影片抄襲的部分，他使用廖女書籍內容也未註明出處，經確認該片瀏覽人數達5,205 人，同樣有影響廖女書籍銷售的問題，審酌講義內容，如每字以5元計算，呂男抄襲約5萬字須賠25萬元；影片部分則須賠償5萬元，總計30萬元，此外，呂男還必須在個人臉書刊登道歉啟事30日。

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