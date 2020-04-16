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「東海岸大地藝術節」首場音樂會延至8月　視疫情再調整

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▲▼受新冠肺炎疫情影響，東管處已將東海岸大地藝術節所有活動順延至8月舉辦。（圖／東管處提供，下同）

受新冠肺炎疫情影響，東管處已將東海岸大地藝術節所有活動順延至8月舉辦。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東海岸知名的大型夏季活動音樂活動-「東海岸大地藝術節」，今年受新冠肺炎疫情影響，原訂6月21日星期日舉辦開幕及首場月光・海音樂會，主辦單位東管處參照中央疫情指揮中心規定避免大型群聚活動造成疫情擴散，已將所有活動順延至8月舉辦。

東管處表示雖受疫情影響些許場次無法如期舉行，但歷屆戶外藝術節作品仍於現地展出，今年藝術節以《潮間共生》之「邊界聚合」核心精神，目前已有藝術家陸續於現地創作。

▲▼受新冠肺炎疫情影響，東管處已將東海岸大地藝術節所有活動順延至8月舉辦。（圖／東管處提供，下同）

首場月光・海音樂會也期盼在疫情趨緩後與大家再度相遇，9場音樂會變更日期為8月4日~6日、9月3日~5日及10月2日~4日，並續配合中央疫情指揮中心辦理大型群聚活動之指示，若疫情仍持續嚴峻，將再予以調整活動辦理時間。

最新詳細資訊可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁。  【2019東海岸大地藝術節精華影片】https://www.youtube.com/watch?

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