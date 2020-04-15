相差28歲的戀愛得不到結果…大叔心碎放火　22歲的她痛苦慘叫燒成焦屍

▲年紀輕輕的黃女，遭前男友潑汽油燒成焦屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名50歲男子與22歲電眼女子去年因按摩相識，日子久了，兩人越走越近進而交往並同居，但後來男子發現了女方的「秘密」，兩人發生激烈口角後分手，事後男子因思念愛人，跑去女子住處卻被要求「別再糾纏」，他心碎後由愛生恨，潑灑汽油並點燃…冷眼看著女子痛苦慘叫到最後成了焦屍。

據了解，蘇姓男子時常光顧蘆洲一家養生館，並對黃姓按摩妹一見鍾情，於是長期老點她做服務，日久生情展開追求，2人牽起手開始交往，後來還在樹林區租屋同居，但快樂時光總是短暫，2個星期後，蘇男發現黃女原來是有夫之婦！他生氣質問，「為什麼要欺騙！還隱瞞我！」並指控黃女在同居期間偷了1萬5千元，兩人大吵鬧翻，蘇男搬離租屋處。

▲消防員到場灌水救援，發現了黃女燒焦的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了今年1月16日，蘇男仍思念黃女，跑去租屋處希望黃女給個交代，並把偷走的錢歸還，也許就能和好，豈料兩人又爆發口角、拉扯，最後更撕破臉互告傷害、妨害自由、竊盜等罪。

蘇男徹底心碎，並由愛生恨，多次打電話恐嚇黃女：「我到妳店丟汽油彈的時候妳就知道」。2月17日，蘇男提了2桶約5公升的汽油，衝入蘆洲養生館，先朝員工潑灑汽油並嗆說：「不要以為我在開玩笑」，要求員工帶他上2樓休息室，一看到黃女，二話不說就潑灑汽油並點燃，看著全身起火的黃女痛苦大叫、掙扎，蘇男緩緩把門帶上，過沒幾分鐘，黃女已經成了焦屍。

殘忍狡猾的蘇男犯案後先搭計程車跑到新莊區，再去樹林，接著到台北市西門町的萬年大樓廁所變裝，然後徒步到台北火車站搭乘鐵路前往中壢投靠友人，過程中總共變裝了3次，企圖設下斷點躲避警方追緝。

▲狡猾的蘇男犯案後變裝逃逸，7度變換交通方式，還設下3處監視器斷點，最後仍被警方逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方經過4天的抽絲剝繭，過濾上百支監視器，找到蘇男變裝時間點，交叉比對身形，終於循線確定他藏匿處所，2月21日會同新北市刑大及中壢警方衝進友人屋內將他逮捕，偵訊時坦承由愛生恨才會痛下殺手。

但蘇男事後向檢方辯稱，因為黃女欺騙感情又偷錢，才會想給她一個教訓，但他並沒有點火，是兩人在爭執、拉扯時，黃女自己不小心點燃的；檢方不採信，15日依殺人、強制罪嫌將他起訴。

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