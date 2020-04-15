中國駐泰使館強調「一個中國原則」　泰國網友湧入留言！

▲針對近來中泰大戰，中國駐泰大使館回應。（圖／翻攝自中國駐泰國大使館臉書）

記者劉亭／綜合報導

因為泰國女星一句「台灣女孩風格」，在網路上演變出中泰大戰。中國駐泰國大使館發言人14日在臉書以中英泰3種語言發文指出，「一個中國原則是泰國政府和廣大泰國人民長期堅持的既定立場」，但一個中國原則不容置疑，中方堅決反對任何人在任何場合發表任何有悖於一個中國原則的錯誤言論。

中國駐泰國大使館發言人指出，注意到近期中泰兩國網路上出現的言論，網路上的個別雜音只能反映其偏見與無知，代表不了泰國政府的既定立場和泰國主流民意，網路上個別人借機煽風點火、挑撥離間的險惡圖謀絕不會得逞。

聲明最後強調，「中泰一家親」是兩國關係的真實寫照，「我們深信，歷久彌堅的中泰友誼經得住疫情考驗；我們堅信，『中泰一家親』特殊情誼在歷經疫情洗禮後將煥發出更加強大生機與活力。」

而在留言處，許多泰國網友紛紛留言表示，「一個家庭永遠不會互相威脅，但是您選擇壓制言論自由，你聲稱是家人，但永遠不會是。何不叫你的國人不要那麼過份，盲目支持獨裁統治」、「你們國家不是宇宙的中心，停止宣稱東西是你們的」。

一名泰國網友更留言，「一個中國、一個台灣、一個香港」。中國駐港大使館對此則回應，「閱讀你的留言感到深切遺憾，這只顯示你的偏見與無知，對於主權國家的不尊重，以及背叛歷史」。

也有許多台灣網友留言表示，「中泰一家人為什麼蓋水庫在湄公河，不看你們的一家人？？」、「泰台港奶茶聯盟」、「泰國朋友跟你們中國人不同， 泰國朋友頭腦會動， 會思考對錯，並會反思反省，不像你們，永遠不思考對錯，不反省，永遠都是自己最正確， 標準夜郎自大。『多行不義，必自斃，子姑待之。』」。