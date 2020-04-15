旅美夫妻醫藥費0元挨批太爽　鄭運鵬：別因本國人給予更多指責

▲鄭運鵬。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

案384、393為旅美30多年的夫妻，兩人先後從紐約返台，在美已經有症狀，回台被確診引發網友撻伐，此外，依規定，確診者的相關檢驗、醫療費由國家出。宅神朱學恒批評讓這對夫妻太爽。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，別因本國人給予更多指責。

鄭運鵬14日在臉書表示，相信很多立委辦公室都接到抱怨電話，要求非健保的國人確診案例，不能用政府經費治療，而他也針對大家的疑慮特別說明。

鄭運鵬指出，這個案例是非健保身份國人，「和黃安們那種有健保身份的狀況不同」，大家不要混為一談，因此，目前對於在台確診病患，不分國籍不分有無健保，治療費用都政府支付，這部分陳時中在記者會有說明，是國際中間的分工，避免患者成為國際人球。

鄭運鵬提到，知道大家能理解，但可能不太甘願，於是，就請教疾管署，其他國家對外國確診患者如何處理，目前的資訊是，「台灣在日本的5位確診者，在日本醫療費用由日政府負擔。出院後，等待包機回台的旅館住宿費，由船公司與確診者共同負擔。」

鄭運鵬表示，他的判斷是，其他進步國家大致相同，因為遇到的國際問題都一樣，之前韓國爆發疫情，還有新聞報導韓國人大量前往中國，因為中國的武漢肺炎檢驗是免費的。

鄭運鵬針對遣返跟治療費用進一步說明，首先，這種傳染病，來台後確診，如果要驅逐出境，也沒辦法再原機遣返，航空公司願意載送，一人專機的防疫成本不會比較低，所以必須在地治療，也希望對方痊癒。

至於在治療費用的部分，鄭運鵬指出，這些外國人也未必負擔得起，難道政府要等痊癒後要對方留下來洗盤子？

就算是本國人，負擔不起任何醫療費用，也是健保掛帳，不會是醫院人球，之前幾年輿論也要求政府，即使欠繳健保費，也不能鎖卡。

鄭運鵬總結，這位確診患者的治療費用，和是不是國人，有沒有健保，有沒有錢，完全無關，也希望各位朋友，更不要因為是本國人，而給予更多的指責。