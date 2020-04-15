　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

郵局神鬼經理！投資期貨慘賠　6千張假鈔「放金庫」A走6百萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東地院依洗錢防制法等罪判處郵局鄭姓前經理有期徒刑2年，緩刑5年 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地院依洗錢防制法等罪判處郵局鄭姓前經理有期徒刑2年，緩刑5年 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某郵局鄭姓經理因投資期貨失利，利用郵局經辦儲匯款機會，以兄嫂名義先後侵占公款近600萬元，伺後在網路購買面額為1千元的魔術鈔票，混充真鈔放入金庫千元鈔中，經郵局派員稽查時自白並向屏東縣調查站自首，經檢方依洗錢防制法等罪起訴。

屏東地院審理，考量他事後賠償中華郵政的全部財務損失，且取得兄嫂的原諒，犯後有悔意。依洗錢防制法判處有期徒刑2年，併科罰金新臺幣15萬元，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新台幣15萬元，及應於緩刑期間屆滿前壹年，向指定的之公益團體、地方自治團體或社區提供240小時的義務勞務。

屏東郵局表示，總局於2019年9月間將他記大過處分免職，並有4名相關人員分別被記小過、申誡等處分。並加強稽核作業，嚴防類似情事發生。

判決書說，鄭姓男子於2016年7 月間至2019年9 月間離職為止，擔任中華郵政股份有限公司屏東縣某郵局經理，負責郵局人員管理、現金保管及郵局業務推展，為從事業務之人。

緣其因投資外國期貨失利，欠缺資金，於2017年10月間起至2019年8月間止，利用其在郵局窗口辦理儲匯業務收取現金，及其以經理身分進入郵局金庫內盤點現金機會，接續多次，將其業務上持有及保管郵局現金侵占入己，第1 次於2017年10月間侵占現金新臺幣50萬元，之後每次侵占金額5萬至20萬元不等，總計金額為598萬6千元（已償還中華郵政屏東郵局）。

期間，鄭某基於偽造文書、掩飾隱匿所侵占款項來源及避免遭人追查之洗錢犯意，冒用其不知情兄、嫂身分分，在郵局內偽造兩人簽名於郵政跨行匯款申請書上進行匯款，進行侵占。

鄭某避免東窗事發，在網路購買面額為1千元之魔術鈔票，混充真鈔放入金庫千元鈔中（每綑千元鈔中之第一張及最後一張為真鈔) ，以應付稽核。嗣於去年8 月間，陳姓稽核人員打算進入郵局金庫內整理千元鈔以便繳回屏東郵局時
，坦承告知以魔術鈔票抽換真鈔而侵占款項，並向調查站自首。

►金盞花化妝水

ET快訊
抱大胸妹開趴神隱11天！羅志祥「亮3張照片」首發聲
蔡英文登《CNN》首頁！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家
方志友認錯道歉！車內曖昧吳念軒「尺度沒拿捏」..老公楊銘威回
「不知疫情會持續多久」　台中浮誇網美火鍋店4/30歇業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

金門優良教師偷2絨毛娃送孫女　監視器曝光隔天拿2千元「要跟同學買」

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

雙子星開發案索賄1500萬　賴素如更一審輕判7年半

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

新店工廠深夜惡火「500坪燒毀」　員工睡夢中成焦屍

快訊／基隆社會處遭小偷！員工進辦公室秒傻眼　公文資料散落一地…警調查中

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

金門優良教師偷2絨毛娃送孫女　監視器曝光隔天拿2千元「要跟同學買」

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

雙子星開發案索賄1500萬　賴素如更一審輕判7年半

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

新店工廠深夜惡火「500坪燒毀」　員工睡夢中成焦屍

快訊／基隆社會處遭小偷！員工進辦公室秒傻眼　公文資料散落一地…警調查中

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

T點這樣用Part5／丰明殿火鍋肉券免費吃！

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

何晶分享台灣零確診新聞「Good show!」　再引多方網友熱議

才爆出首起死亡病例！　羅斯福號又1人急送加護病房

藝文紓困首波申請案超過7千件！文化部將陸續核定撥款

劉仕傑讚《紐時》廣告文案超難寫：設計團隊有顆為台灣的心

出奇招！收集5公斤違規廣告看板　員林公所送100元提貨券

遠距政策讓流量爆啦！　Google下調網路攝影機Nest Cams的預設畫質

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

社會熱門新聞

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

直擊酒店妹祕密基地　她們怒吼：要我們去死嗎？

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

創仙女班誘信徒獻身　少龍爆淫亂黑歷史

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

終生獻身當道主的新娘　荒唐仙女手冊曝光

「蠟化女屍」超毛靈異真相曝…民俗專家：冤氣很重

即／拒檢疫大鬧機場　台商9筆土地查封等拍賣

新店700坪鐵皮工廠陷火海！消防：噴的水瞬間蒸發

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

更多熱門

相關新聞

孫協志現身北檢：該說的都說了

孫協志現身北檢：該說的都說了

藝人孫協志今天下午突然出現北檢，在律師和助理的陪同下，接受檢察官訊問約半小時後離開，據了解，孫是代表他所成立的「不動心娛樂」，控告陳姓女子等人涉嫌侵占，但是孫面對媒體三緘其口，僅表示「私人的事」，「沒有什麼，我已經該說的都說了」。

蹲下去又站起來！他衰被鄰居控：偷抱我家貓咪

蹲下去又站起來！他衰被鄰居控：偷抱我家貓咪

中廣佔花蓮土地遭交通部求償　提行政訴訟敗訴

中廣佔花蓮土地遭交通部求償　提行政訴訟敗訴

大號撿到iPhone　他敗在手機定位

大號撿到iPhone　他敗在手機定位

大樓管理員離奇墜樓亡　遺孀意外掀出「可疑帳本」

大樓管理員離奇墜樓亡　遺孀意外掀出「可疑帳本」

關鍵字：

屏東郵局魔術鈔票經理侵占洗錢防制法

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面