郵局神鬼經理！投資期貨慘賠　6千張假鈔「放金庫」A走6百萬

▲屏東地院依洗錢防制法等罪判處郵局鄭姓前經理有期徒刑2年，緩刑5年 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某郵局鄭姓經理因投資期貨失利，利用郵局經辦儲匯款機會，以兄嫂名義先後侵占公款近600萬元，伺後在網路購買面額為1千元的魔術鈔票，混充真鈔放入金庫千元鈔中，經郵局派員稽查時自白並向屏東縣調查站自首，經檢方依洗錢防制法等罪起訴。

屏東地院審理，考量他事後賠償中華郵政的全部財務損失，且取得兄嫂的原諒，犯後有悔意。依洗錢防制法判處有期徒刑2年，併科罰金新臺幣15萬元，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新台幣15萬元，及應於緩刑期間屆滿前壹年，向指定的之公益團體、地方自治團體或社區提供240小時的義務勞務。

屏東郵局表示，總局於2019年9月間將他記大過處分免職，並有4名相關人員分別被記小過、申誡等處分。並加強稽核作業，嚴防類似情事發生。

判決書說，鄭姓男子於2016年7 月間至2019年9 月間離職為止，擔任中華郵政股份有限公司屏東縣某郵局經理，負責郵局人員管理、現金保管及郵局業務推展，為從事業務之人。

緣其因投資外國期貨失利，欠缺資金，於2017年10月間起至2019年8月間止，利用其在郵局窗口辦理儲匯業務收取現金，及其以經理身分進入郵局金庫內盤點現金機會，接續多次，將其業務上持有及保管郵局現金侵占入己，第1 次於2017年10月間侵占現金新臺幣50萬元，之後每次侵占金額5萬至20萬元不等，總計金額為598萬6千元（已償還中華郵政屏東郵局）。

期間，鄭某基於偽造文書、掩飾隱匿所侵占款項來源及避免遭人追查之洗錢犯意，冒用其不知情兄、嫂身分分，在郵局內偽造兩人簽名於郵政跨行匯款申請書上進行匯款，進行侵占。

鄭某避免東窗事發，在網路購買面額為1千元之魔術鈔票，混充真鈔放入金庫千元鈔中（每綑千元鈔中之第一張及最後一張為真鈔) ，以應付稽核。嗣於去年8 月間，陳姓稽核人員打算進入郵局金庫內整理千元鈔以便繳回屏東郵局時

，坦承告知以魔術鈔票抽換真鈔而侵占款項，並向調查站自首。

►金盞花化妝水