回顧攝影師Alex Harris以紀實照片挑戰刻板的美國南方印象

在疫情肆虐，美術館、博物館等公共空間皆關閉的這段期間，讓我們再次把焦點放在過往那些精采的展覽上。即使無法親臨現場，仍可以在此重新回味。

Alex Harris, Liberty, Miami, Florida (2018). Courtesy of the artist.

「我們陌生的新大陸：Alex Harris攝影」——展出於美國亞特蘭大高等藝術博物館

美國南方在電影製片圈中，早已成為影片拍攝的重要樞紐，時至2016年，主流電影在喬治亞州的製作量已超過加州。而攝影師Alex Harris就著這股風潮，將其鏡頭聚焦於路易斯安那州（Louisiana）至維吉尼亞州（Virginia）的獨立製片中。

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人們對美國南方的集體印象，多半來自於那些偉大的故事敘述者，無論是出自小說家的描寫、音樂家的勾勒，抑或攝影師的取景，創作者們皆致力於呈現這塊陌生之地的紋理與層次。

但為何這片地方值得被看見呢？在此系列作品中，Alex Harris以學者與攝影師的身份，揭開美國南方生活中的種種矛盾。在他公開展出的65張攝影中，其鏡頭翻轉對向拍片者，試圖捕捉電影幕後的製作真相。

作者／Caroline Goldstein

圖文來源／artnet

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