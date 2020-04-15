　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回顧攝影師Alex Harris以紀實照片挑戰刻板的美國南方印象

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

在疫情肆虐，美術館、博物館等公共空間皆關閉的這段期間，讓我們再次把焦點放在過往那些精采的展覽上。即使無法親臨現場，仍可以在此重新回味。

Alex Harris, Liberty, Miami, Florida (2018). Courtesy of the artist.

「我們陌生的新大陸：Alex Harris攝影」——展出於美國亞特蘭大高等藝術博物館

美國南方在電影製片圈中，早已成為影片拍攝的重要樞紐，時至2016年，主流電影在喬治亞州的製作量已超過加州。而攝影師Alex Harris就著這股風潮，將其鏡頭聚焦於路易斯安那州（Louisiana）至維吉尼亞州（Virginia）的獨立製片中。

請繼續往下閱讀...

人們對美國南方的集體印象，多半來自於那些偉大的故事敘述者，無論是出自小說家的描寫、音樂家的勾勒，抑或攝影師的取景，創作者們皆致力於呈現這塊陌生之地的紋理與層次。

但為何這片地方值得被看見呢？在此系列作品中，Alex Harris以學者與攝影師的身份，揭開美國南方生活中的種種矛盾。在他公開展出的65張攝影中，其鏡頭翻轉對向拍片者，試圖捕捉電影幕後的製作真相。 

作者／Caroline Goldstein

圖文來源／artnet

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

 
ET快訊
即／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan ca
陳喬恩熱戀半年爆懷孕「小腹微凸畫面」瘋傳　本人鬆口曝真相！
北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上第一次！桃機一航入境「掛0」...昨日旅運量再探底整天669人

快訊／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan can help！

林佳龍親體驗無人機考試！　承諾持續滾動檢討「開放綠區」

生人迴避！　彰化芬園鄉4月19日晚間舉行送肉粽

「媽祖生」白沙屯媽祝壽大典移廟前舉辦　信眾戴口罩擠爆廣場

基隆從美返台一家4口居家檢疫亂跑重罰170萬喊冤　市府霸氣「12字」神打臉

守住台灣！指揮中心「86天沒休假」：這波又急又快...13天全球火速飆100萬確診

北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！

羅一鈞看護國神文睡不著！清晨5點line疾管署群組「感謝鄉民即時掌握」

回顧攝影師Alex Harris以紀實照片挑戰刻板的美國南方印象

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

史上第一次！桃機一航入境「掛0」...昨日旅運量再探底整天669人

快訊／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan can help！

林佳龍親體驗無人機考試！　承諾持續滾動檢討「開放綠區」

生人迴避！　彰化芬園鄉4月19日晚間舉行送肉粽

「媽祖生」白沙屯媽祝壽大典移廟前舉辦　信眾戴口罩擠爆廣場

基隆從美返台一家4口居家檢疫亂跑重罰170萬喊冤　市府霸氣「12字」神打臉

守住台灣！指揮中心「86天沒休假」：這波又急又快...13天全球火速飆100萬確診

北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！

羅一鈞看護國神文睡不著！清晨5點line疾管署群組「感謝鄉民即時掌握」

回顧攝影師Alex Harris以紀實照片挑戰刻板的美國南方印象

台灣人愛海外網購！快遞包裹報單飆速成長　3年增長近七成

史上第一次！桃機一航入境「掛0」...昨日旅運量再探底整天669人

中職／桃猿增設搖滾席問題不大　曾豪駒：將是主場優勢

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

具荷拉親媽喪禮現場求藝人合照　洪錫天憶爭遺產現場：她看起來很開心

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

快訊／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan can help！

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

27歲女長菜花！6個月後媽下體「白白爛爛的」…醫看傻：只能整塊切掉

林佳龍親體驗無人機考試！　承諾持續滾動檢討「開放綠區」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

武漢人不喜歡就不用！釋昭慧：終止不當疫名

WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉

10例感染源不明本土案例　醫示警：暴風雨前的寧靜！

「護國神文」救台灣！莊人祥曝給WHO警告信源頭「來自PTT」

旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光

快訊／新冠肺炎再添2例「全境外移入」

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

最新2確診足跡曝光　網議明知故犯

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

WHO13點聲明回應台募資廣告　外交部回應

更多熱門

相關新聞

義大利攝影師捕獲「粉紅沙漠」

義大利攝影師捕獲「粉紅沙漠」

每次看見甜甜的粉嫩顏色，都不自覺會微笑，像是軟軟的棉花糖、七彩的棒棒糖，還有大自然那絕美的、巧奪天工的色彩。所以當我瞧見攝影師 Paolo Pettigiani 捕獲那粉紅與白色的迷人沙漠風景，瞬間就療癒了我的心情。

鳥群翱翔天際　他捕捉到驚豔瞬間

鳥群翱翔天際　他捕捉到驚豔瞬間

AutoX自駕公司成立上海據點

AutoX自駕公司成立上海據點

小孩不看鏡頭快抓狂　攝影達人教一招破解

小孩不看鏡頭快抓狂　攝影達人教一招破解

跌入街頭攝影小宇宙

跌入街頭攝影小宇宙

關鍵字：

AlexHarris美國亞特蘭大高等藝術博物館美國南方攝影

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面