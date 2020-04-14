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成大高材生懶倒垃圾直丟蓄水池　瓶裝尿、廚餘害全棟住戶噁喝加料水...賠慘了

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▲台南市東區1棟5樓的老舊公寓，因近來水龍頭流下的自來水有異味，經住戶搜尋竟在位於地下蓄水池，發現棄置大量噁爆廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區1棟5樓的老舊公寓，因近來水龍頭流下的自來水有異味，經住戶搜尋竟在位於地下蓄水池，發現棄置大量噁爆廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區1棟5樓的老舊公寓，因近來水龍頭流下的自來水有異味，經住戶搜尋竟在位於地下蓄水池，發現棄置大量廢棄物，包括瓶裝的尿液、煙蒂、廚餘…等廢棄物，住戶查出是退租的成大碩士男學生所為，打電話向台南市警一分局報案，警方指出本案目前尚未正式提告，一旦提告警方會依法偵辦，而目前該生也在和住戶談和解。

水龍頭有異味卻找不到源頭？有網友在4月9日於臉書《爆料公社》PO文指出，家中的水龍頭打開的自來水就有怪味，經房東到地下室水塔查看後，才終於解開謎底，發現原來水塔內部竟藏有大量廢棄物，讓PO文網友非常生氣，認為此舉嚴重影響住戶健康，且十分沒有公德心。

▲台南市東區1棟5樓的老舊公寓，因近來水龍頭流下的自來水有異味，經住戶搜尋竟在位於地下蓄水池，發現棄置大量噁爆廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

PO文網友提到，2個月前房東接獲住戶通報水有怪味後，便詢問自來水公司是否配水的氯含量較高，才造成怪味飄出，不過對方回覆是正常，房客們便照常使用；然而，8日又有住戶再次提出自來水有異味時，房東先上頂樓水塔查看無異狀後，再到地下室查看另一個蓄水池時才發現內有大量廢棄物，其中有煙蒂、瓶裝尿液、排泄物、垃圾、廚餘等，這些污染過的水都已經於日常生活中用過許久，嚴重影響住戶們及其家人的健康，此外傳出部分住戶已經於前幾日發生上吐下瀉就醫。

▲台南市東區1棟5樓的老舊公寓，因近來水龍頭流下的自來水有異味，經住戶搜尋竟在位於地下蓄水池，發現棄置大量噁爆廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

貼文一出立即引發網友們眾怒，網友紛紛表示：「太噁」、「都唸到研究所了，分不清楚化糞池跟水塔嗎」、「太誇張」、「必須嚴懲！！！」、「太髒了吧」、「提告」、「很沒公德心」、「無法想像那些用水的日子」、「令人噁到爆」…。網友們義憤填膺痛批這種行徑。

據了解，這棟公寓位在台南市東區，住戶反映最近2個月來陸續有房客發現自來水中有怪味道，房東問自來水公司是否水中氯含量較高出現怪味？水公司人員回覆一切正常，直到近日又有房客反應出現上吐下瀉症狀就醫，房東才追查「水源」在地下室蓄水池發現滿布瓶裝的尿液、煙蒂、廚餘…等廢棄物，房東當場嚇傻。

▲台南市東區1棟5樓的老舊公寓，因近來水龍頭流下的自來水有異味，經住戶搜尋竟在位於地下蓄水池，發現棄置大量噁爆廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住戶說當時蓄水池內的水面漂浮著塑膠袋、衛生紙、菸蒂等垃圾，令人咋舌的是竟然有多瓶瓶裝尿液、廚餘，水質更因受到污染呈現混濁、嚇人的灰黃色。因2個月前有1名念成大研究所的男碩士生因租約到期要退租，房東要求對方在退租前先把堆在地下室的垃圾清掉，不料該研究生竟打開蓄水池的蓋子，直接把垃圾等廢棄物丟入蓄水池內。
台南市警一分局指出，之前有接獲住戶之報案，有派員前往查處，並告知住戶可以依法提出毀損、傷害等告訴，惟住戶目前尚未正式向警方提告，一旦提告警方會依會偵辦。

據司法界人士指出，在蓄水池遭丟入噁心廢棄物等部分，房東可提毀損告訴；住戶如喝水後身體有不適、出現病症，可提傷害告訴，因其作為造成住戶權益受損，可提民事侵權訴訟。當事人可積極尋求和解。

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