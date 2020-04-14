師戴粉紅口罩上課！國小生「真實反應」曝光...一堂課感動家長：很棒的對話

▲老師要學生們扮演家長，然後思考該怎麼跟「不敢戴粉紅口罩」的孩子說。（圖／翻攝自臉書／劉育豪）

記者周亭瑋／綜合報導

由於傳出小男孩不敢戴粉色口罩上學的情形，繼指揮官陳時中率領全員，戴「粉紅口罩」出席例行記者會後，許多公眾人物也以實際行動呼籲。高雄教師劉育豪昨天就刻意戴粉口罩上課，而學生們的反應讓他相當意外，重點是一整個早自習，完全沒有人去關注他戴的口罩是什麼顏色的。

高雄市港和國小教師劉育豪昨臉書提到，昨天他故意戴上粉紅色口罩到校上班，直到8點40分上課前，沒有任何一人意識到我口罩的顏色。後來第一節課開始，他站在黑板前，問道「你們有覺得今天我哪裡比較特別嗎？」而答案不乏「你剪頭髮了」、「沒有喔」、「你穿的是新衣服」、「這是舊的喔」，就這樣連續猜了好幾個，總算有人說出「老師的口罩顏色是粉紅色的。」

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好不容易等到這個回答，劉老師接著說，「我是一個男生，戴粉紅色口罩，會怎樣嗎？」然後全班幾乎都是類似的回覆，像是不會阿、很OK之類的。

▲陳時中在記者會上，帶頭用「粉紅色」口罩。（圖／衛福部提供）

經詢問後，劉老師得知沒有學生知道，記者會上關於粉色口罩的討論，於是簡述了整件事情的經過，並開啟一連串討論，他拋出問題，「如果你／妳是這位小男生的家長，會怎麼跟他說呢？」

「我會告訴他口罩不一定要什麼顏色才能戴，每一種都可以。」

「我會帶著他一起塗色，把口罩塗成喜歡的顏色。」

「我會叫他不要在意別人的看法。」

「就叫他不要理那些嘲笑他的人。」

「換成別的顏色的口罩給他。」

「告訴他有些女生會戴藍色口罩，也沒有怎樣啊。」

「我會放新聞給他看，看看外國的狀況那麼慘，所以在台灣有得戴就要珍惜。」

「去買口罩套，或者自己縫。」

孩子們非常踴躍的提出各種想法，最後他將五花八門的答案歸納出兩類策略，第一是「改變現實狀況」，另一個即是「改變觀念、心態」，不過劉老師並沒有讓大家去比較哪種策略比較好，而是以「撙節使用」作結，接著就回到正課了。

對此，家長們紛紛給予掌聲，盛讚道「這樣的議題討論是很棒的學習機會，好喜歡孩子們的對話」、「老師真棒」、「任何顏色都沒有性別」、「顏色應該要去性別化」、「好想孩子給你教」。