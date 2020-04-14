　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

稱「幻象2000移防」新竹基地變收容所　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

請按讚支持ETtoday新聞雲

幻象2000-5,幻象2000戰鬥機,Mirage 2000-5,中華民國空軍,新竹空軍基地。（圖／資料照）

▲空軍幻象2000戰機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情影響下，台軍也展開「遠程辦公」、停止教召等防疫措施，幻象2000戰機更被撤出新竹基地。大陸觀察者網指出，「我們有理由相信，到目前為止一張抗疫醫護人員照片都找不到的台灣防疫工作，已經出現了重大的紕漏，甚至到了連台北空防都要不管不顧的地步了」。

文章中指出，台軍一直聲稱戰備訓練未收新冠疫情影響，但台灣空軍第二聯隊以「跑道動工」為由，成建制移防到清泉崗基地，有些「此地無銀三百兩」。這種「雞蛋強行放在一個籃子裡」的移防調整明顯是一種反軍事常識的舉動。

這種徹底的「敞開北部空域大門」的反常識做法，毫無疑問證明蔡英文當局已經到了選無可選的地步。而，讓台灣北部空域「門戶大開」，恐怕證明新竹基地是台軍目前的新冠患者秘密收容地點有關。

▲▼空軍台南基地營區開放，幻象2000戰機戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

▲幻象2000戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

對於台灣空軍來講，新竹基地至關重要。新竹是台灣距離大陸最近的地方，新竹機場也是北台灣唯一的一個戰鬥機基地，是台軍「以武拒統」重點經營的防禦地帶。

而幻象2000戰機一度是解放軍最重視的戰機，在2005年美軍交付AIM-120C5先進中距空空彈以前，裝備有「米卡」導彈的幻象2000戰機，一直是台軍手裡最先進的戰機，在超視距空戰中能壓制我軍蘇-27SK、殲-8系列戰機。

為此，解放軍軍曾經研發過多種可歌可泣的戰術戰法，雖然隨著PL-12和新一代三代機的入役，這些戰法早已成為追憶的歷史，但這反映出解放軍對於台灣幻象2000的重視程度一直都是很高的。

當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲教召示意圖。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

文中分析，台灣沒有能力建造火神山醫院，而相較於臨時搭建、具有極大反面宣傳意義的台灣版簡陋方艙醫院，，這些軍官的雙人間宿舍，是目前台灣最適合改造成病房的房間了，而這些精銳的飛行員和地勤全部跑去清泉崗借住，無疑說明，台灣的疫情也遠非陳時中的日均兩三個那麼簡單了。

文中也強調，不過對於蔡英文當局而言，台軍的戰備情況，恐怕確實是一個人盡皆知的「秘密」。隨著台軍戰備工作受到疫情影響，蔡英文在「以疫謀獨」數個月後，能否在5月20日當天或之後延續自己的激進政策，恐怕要重新三思了。

國防部於2月表示，將暫停3、4月後備軍人教育及勤務召集訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。國防部長嚴德發3月表示，國軍視疫情和後備指揮部進行討論後，決定將5月份的教召停辦。

►戴口罩更要保養

ET快訊
快訊／鈕承澤性侵女助理判4年！　「7位數和解金」拚緩刑夢碎
恐怖79秒畫面曝！萬華房仲隨機捅18刀　無辜運將刀插左手腕…
羅東「蠟化女屍」傳靈異…現場鑑識照竟出現神秘變化
阿圓爆不結婚原因　旅遊機票住宿都我負擔「感到不安」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

稱「幻象2000移防」新竹基地變收容所　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

一發抵50發傳統炮彈　美將軍售199枚神劍砲彈給荷蘭

快訊／羅斯福號首起「死亡病例」　1水兵加護病房收治4天過世

解放軍遼寧艦剛經過台灣　美軍2天3架偵察機「現身南海」

遼寧艦現身台灣東部外海　林穎佑：水下應有共軍潛艦同步演練

遼寧艦現身台灣東部外海　解放軍證實：到南海訓練「今後將常態演訓」

遼寧艦現身台灣東部外海 　張召忠指「目標不是台灣」…正面解釋了！

50人確診！法國核航母「戴高樂號」提早返港　2300名水兵全隔離

遼寧艦南下、美軍機偵察巡航　張競：不致引起美中台軍事緊張

美軍2偵察機再現蹤台灣南部海域！ RC-135W+P-3C　3週內第10度

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

稱「幻象2000移防」新竹基地變收容所　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

一發抵50發傳統炮彈　美將軍售199枚神劍砲彈給荷蘭

快訊／羅斯福號首起「死亡病例」　1水兵加護病房收治4天過世

解放軍遼寧艦剛經過台灣　美軍2天3架偵察機「現身南海」

遼寧艦現身台灣東部外海　林穎佑：水下應有共軍潛艦同步演練

遼寧艦現身台灣東部外海　解放軍證實：到南海訓練「今後將常態演訓」

遼寧艦現身台灣東部外海 　張召忠指「目標不是台灣」…正面解釋了！

50人確診！法國核航母「戴高樂號」提早返港　2300名水兵全隔離

遼寧艦南下、美軍機偵察巡航　張競：不致引起美中台軍事緊張

美軍2偵察機再現蹤台灣南部海域！ RC-135W+P-3C　3週內第10度

酒精缺貨「伏特加消毒」！日官方發函醫療機構：拿烈酒代替消毒用酒精

中職／洲際球場600轟會是誰？　差3轟可望今達成

名列防疫警示區！東大門夜市人冷清　縣府提升五一連假防疫措施

一吃就想吐！女大生「暴瘦17公斤」成紙片人　醫檢查...竟是罕見疾病

長大才知道親子丼由來！超殘忍真相曝　網驚呆：以為適合親子吃的意思…

看到黑影急煞不來及！跛男手推車走路中　慘被撞飛17公尺當場亡

紅馬集團故鄉納稅收入年增74%　股價站回40元大關

尋找最能代表台東業者！地方創生台東隊起跑　最高補助獎40萬

華航送物資被誤認大陸送的　王美惠：現在是改名最好時刻

台塑越南鋼鐵廠爆汙染　7千餘居民跨海求償1.4億高院駁回

軍武熱門新聞

美將軍售199枚神劍砲彈給荷蘭

羅斯福號首起死亡病例　加護病房4天過世

遼寧艦現身台灣東部外海 　張召忠回應了

陸官媒罕見措辭「勿謂言之不預」 專家：置之不理恐逼其動武

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

學者：菲律賓海恐成美中第二戰場

遼寧艦剛經過台灣　美軍偵察機現身南海

5年製300枚海劍二　首批部署沱江艦

遼寧艦航經台灣東部　解放軍：去南海訓練

新竹幻象2000全移防　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

共機繞台為何不打下來？網揭真實原因

台東驚見神秘火光「10秒直衝雲霄」

法「戴高樂號」2300名水兵全隔離

美航羅斯福號　陸專家：比郵輪更毒

更多熱門

相關新聞

小男生「拒戴粉紅口罩」！急診醫PO照…抱怨「唯一敗筆」：哼

小男生「拒戴粉紅口罩」！急診醫PO照…抱怨「唯一敗筆」：哼

在12日例行記者會上，有媒體提出，家長反映小男生拒戴「粉紅色口罩」上學，會被同學嘲笑，指揮官陳時中回應後，隔日更率領全員戴粉口罩出席記者會，在網路上也掀起響應打破刻板印象的活動。急診醫師白永嘉今（14）日暖PO示範照，身穿粉紅色防護衣，卻抱怨「唯一敗筆」，在文末忍不住「哼」了一聲表達不滿，網友全讚翻。

沈富雄曝新冠肺炎致死率與「這點」有關

沈富雄曝新冠肺炎致死率與「這點」有關

台股終結連8賣　選股可掌握5題材

台股終結連8賣　選股可掌握5題材

疫情發燒！饗饗、旭集即日起「限制用餐人數」！

疫情發燒！饗饗、旭集即日起「限制用餐人數」！

全家攜手foodpanda搶攻防疫外送商機　上半年衝刺千店據點

全家攜手foodpanda搶攻防疫外送商機　上半年衝刺千店據點

關鍵字：

新冠病毒COVID-19新冠肺炎解放軍幻象2000新竹基地大陸軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

一家四口3人確診！2周後...全家只剩他

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

夫妻住美30年返台確診！隔離費政府買單

桃園角頭遭行刑式槍決…判決出爐：2槍手逃死

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面