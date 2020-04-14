稱「幻象2000移防」新竹基地變收容所　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

▲空軍幻象2000戰機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情影響下，台軍也展開「遠程辦公」、停止教召等防疫措施，幻象2000戰機更被撤出新竹基地。大陸觀察者網指出，「我們有理由相信，到目前為止一張抗疫醫護人員照片都找不到的台灣防疫工作，已經出現了重大的紕漏，甚至到了連台北空防都要不管不顧的地步了」。

文章中指出，台軍一直聲稱戰備訓練未收新冠疫情影響，但台灣空軍第二聯隊以「跑道動工」為由，成建制移防到清泉崗基地，有些「此地無銀三百兩」。這種「雞蛋強行放在一個籃子裡」的移防調整明顯是一種反軍事常識的舉動。

這種徹底的「敞開北部空域大門」的反常識做法，毫無疑問證明蔡英文當局已經到了選無可選的地步。而，讓台灣北部空域「門戶大開」，恐怕證明新竹基地是台軍目前的新冠患者秘密收容地點有關。





▲幻象2000戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

對於台灣空軍來講，新竹基地至關重要。新竹是台灣距離大陸最近的地方，新竹機場也是北台灣唯一的一個戰鬥機基地，是台軍「以武拒統」重點經營的防禦地帶。

而幻象2000戰機一度是解放軍最重視的戰機，在2005年美軍交付AIM-120C5先進中距空空彈以前，裝備有「米卡」導彈的幻象2000戰機，一直是台軍手裡最先進的戰機，在超視距空戰中能壓制我軍蘇-27SK、殲-8系列戰機。

為此，解放軍軍曾經研發過多種可歌可泣的戰術戰法，雖然隨著PL-12和新一代三代機的入役，這些戰法早已成為追憶的歷史，但這反映出解放軍對於台灣幻象2000的重視程度一直都是很高的。

▲教召示意圖。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

文中分析，台灣沒有能力建造火神山醫院，而相較於臨時搭建、具有極大反面宣傳意義的台灣版簡陋方艙醫院，，這些軍官的雙人間宿舍，是目前台灣最適合改造成病房的房間了，而這些精銳的飛行員和地勤全部跑去清泉崗借住，無疑說明，台灣的疫情也遠非陳時中的日均兩三個那麼簡單了。

文中也強調，不過對於蔡英文當局而言，台軍的戰備情況，恐怕確實是一個人盡皆知的「秘密」。隨著台軍戰備工作受到疫情影響，蔡英文在「以疫謀獨」數個月後，能否在5月20日當天或之後延續自己的激進政策，恐怕要重新三思了。

國防部於2月表示，將暫停3、4月後備軍人教育及勤務召集訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。國防部長嚴德發3月表示，國軍視疫情和後備指揮部進行討論後，決定將5月份的教召停辦。

►戴口罩更要保養