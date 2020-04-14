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譚德塞盼繼續金援「美國是世衛最大貢獻國」　川普最快下周決定

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲譚德塞期盼美國繼續提供資金援助世衛。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普日前放話考慮是否要繼續金援世界衛生組織（WHO），最快下週就會做出決定。世衛秘書長譚德塞13日在日內瓦總部召開例行記者會並表示，美國是世衛的最大貢獻國，他與川普兩周前曾進行一次交談，「我希望美國繼續向世衛提供資金。」

根據《國會山報》（The Hill）報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在13日的例行記者會上回應川普提出的凍結資金一事，並釋出善意，他提到，兩人從2017年起進行多次面談，也知道川普其實很支持世衛，實際上美國才是世衛的最大貢獻國，「我兩周前曾和川普進行交談。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普曾稱讚譚德塞是一名非常好的人。

譚德塞表明，希望美國繼續提供世衛資金援助，「我們之間的關係非常好，期望這樣的關係可以持續下去。」據了解，世衛長期都有資金不足的問題，譚德塞這次雖然隔空向川普喊話，卻沒有提及萬一美國真的凍結資金，是否會影響世衛對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的後續行動。

至於美國會不會真的停止金援，川普日前表示，美國每年向世衛捐贈5億美元的資金，金額幾乎是中國的10倍，世衛卻以中國為中心，這對美國人民不公平，「我曾與譚德塞交談過，我認為他是一個非常好的人」，但在這件事情上，美方還是希望確保資金能獲得妥善使用，之後會針對細節進行詳細討論，最快下周做出決定。

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