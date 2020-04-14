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一發抵50發傳統炮彈　美將軍售199枚神劍砲彈給荷蘭

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▲神箭彈M982發射。（圖／取自免費圖庫flickr）

▲自走砲發射M982神劍砲彈。（資料圖／取自免費圖庫flickr）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency,DSCA）表示，國務院已批准出售199枚「神劍」M982Al 砲彈（Excalibur Increment IB）及相關設備給荷蘭，總價約為4,055萬美元。目前這項計劃是通過美國外國軍事銷售（FMS）執行，由美軍巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies Corporation）承包生產。

荷蘭早期曾向美國政府要求購買199枚M982Al神劍砲彈，且包括軍事的技術援助、培訓、後勤工作等其他相關支持。這項銷售企劃能讓這些彈藥與德國PzH2000NL自走砲（SPH）的砲兵裝備結合，以提供精確的射擊及減少附帶損害，提高各個作戰領域的效能，並且武器系統將不會改變原本的基本軍事平衡。

對此，DSCA在聲明中指出，這項軍事銷售案有助於改善北約盟國的安全，成為支持美國在外交政策及國家安全的穩定，更是國家經濟發展的一大助力。

▲M982。（圖／翻攝自維基百科）

▲M982神劍砲彈。（圖／翻攝自維基百科）

M982神劍（也稱作XM982）是由雷神飛彈系統和英國航太系統（BAE Systems）裝載波佛斯（Bofors）開發的155mm增程製的導引砲彈，射程範圍約40至57公里（視配置而定），圓形公算誤差（CEP）為5至20公尺。

神劍砲彈是一款GPS導引砲彈，依靠加強型可攜帶式砲兵感應引信設定器（EPIAFS）輸入目標方位，射擊後會主動搜索目標摧毀，由於非常精準，一枚「神劍」的打擊效果相當於傳統10到50枚非制導砲彈，在伊拉克的戰場上，92％的炮彈落點都在目標的4公尺範圍內。

砲彈可兼容155公釐的自走砲，其中包含英國的AS-90 SPG、瑞典的「弓箭手」輪型自走砲、南非的G6榴彈砲、美國M198、M777型牽引榴彈砲和M109A6「帕拉丁」自走砲及德國PzH2000自走砲。

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