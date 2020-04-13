連千毅交保夢碎！法官裁定延押2個月　判決原因出爐

▲連千毅確認延長羈押2個月。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

2019年底高雄市發生一連串開槍、聚眾鬥毆等社會案件，起因是臉書上的直播主發生摩擦，因此又被稱為「直播主之亂」，直播主連千毅也因此被逮，被檢警羈押在看守所，時間長達6個月。而連千毅的羈押時間15日即將到期，高雄地院為此召開延押庭，確認延長羈押2個月。

2019年底高雄市區發生一連串社會案件，由於事件起因為2名直播主發生摩擦，又被稱為「直播主之亂」，牽涉當中的直播主連千毅事後也被依涉槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌收押。由於連千毅犯罪嫌疑重大，嚴重影響社會治安，法院認為，若讓連千毅交保，可能沒辦法確保後續訴訟程序的進行，加上連身為直播主，案情廣受關注，因此認為有羈押禁見的必要，109年1月15日開始，羈押3個月。

▼連千毅從1月15日開始，羈押3個月，近日即將到期。（圖／記者洪正達攝）



由於羈押時間15日即將到期，高雄地院認為，雖然連千毅坦承多數犯行，但連千毅在各項犯罪事實中，都屬於核心角色，且太陽會旗下、「蘭庭精品」暫停營業、活動，但可能只是因為情勢所趨，連千毅仍對共同被告有實質影響力，不可能一羈押，這些影響力就消失無蹤。

綜合上述所有內容，高雄地院為了避免連千毅再犯、勾串共犯證人等原因，近日召開合議庭，確認延長羈押2個月，期限到6月15日，同時禁止接見、通信以及接受、給予任何物品，包含閱覽報紙、看電視、聽廣播等可能接觸新聞訊息的管道。

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