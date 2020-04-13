楊超越「難超越」　陸偶像選秀節目3年後現「審美疲勞」

▲《偶像練習生》開拍第2季。（圖／翻攝自微博／愛奇藝偶像練習生）

記者魏有德／綜合報導

大陸偶像選秀節目近年在網絡影音平台刮起一陣旋風，包括《創造101》或《偶像練習生》等這類節目，在形式上讓觀眾有極大參與感，也培養出像楊超越或蔡徐坤這樣的超級新星，引起龐大用戶關注，平台的流量和收益也隨之而來。不過，選秀節目持續3年，因新意不多，部分用戶已經開始感到「審美疲勞」。

▲《創造101》在騰訊視頻開播。（圖／翻攝自《創造101》微博）

《新浪科技》報導，2018年被稱為「偶像元年」，《偶像練習生》在愛奇藝首播，節目從1908位練習生中選拔100位，經過四個月的封閉式訓練及節目錄影，最終由大眾票選出優勝9人，組成偶像男團出道。緊接著，《創造101》在騰訊視頻開播，節目形式大同小異，不過藝人從男團變為女團，最終票選11人組團出道。

此前，大陸中泰證券結合艾瑞咨詢音樂產業發展報告的數據進行估算，預測核心音樂市場在2020年可達762億元（人民幣，下同），其中，偶像音樂市場規模在涵蓋周邊衍生品後，預計達494.59億元；另外，包括影視、網劇/網大、廣告、綜藝和二次元在內，偶像市場的衍生層市場規模可達550億元，「總體來看，2020年偶像市場總規模可達1000億。」

不過，在選秀節目爆發的「偶像元年」過後，這類節目並沒有繼續火爆，反而急轉直下。觀眾的熱情被偶創兩檔節目消耗太多，同時，2018年7月，大陸國家廣電總局2018年端出的「限秀令」及今年2月頒布的《網絡綜藝節目內容審核標準細則》，對偶像選秀類節目存在的問題提出制約。

▲網友盤點青春有你2節目中與楊超越撞臉的學員。（圖／翻攝新浪科技）

此外，《青春有你2》熱播時，關注《創造101》選手楊超越的網友發現了一個有趣的現象，不少參加節目的選手被拿來與楊超越進行對照，撞臉的機率相當高，有網友甚至開玩笑的說，「《青春有你》不如叫《青春有超越》。」

娛樂業觀察人士分析，選秀節目出現的時候，「新鮮感」是爆紅最大主因，再加上素人出頭天的選手心態單純，很容易觸及觀眾的內心，因此，即便是近期女團選秀中，又有很多選手被拿來與2018年走進大眾視野的楊超越比較，「但很難再出現同樣人物。」

▲業內分析選秀節目很難再出現另一個楊超越。（圖／翻攝自楊超越微博）

值得注意的是，隨著短影音和直播融入日常生活，成名並不一定要依賴某種節目，大眾對「偶像」的理解逐漸發生變化，連帶影響選秀節目的生存價值。經濟公司創辦人徐明朝曾表示，「跨賽道的『巨無霸』抖音已經快把偶像行業幹死了。」徐明朝認為，偶像過去最大的優勢可能就是長得好看，但抖音火了之後，很多練習生就變成炮灰了，「在抖音上永遠能看到很多比你更好看、比你更有趣的人。」

網路影音平台業內人士石璐表示，抖音等各種網路平台，讓各個行業的偶像有了更多展示在每一個人面前的機會，這種對「偶像」的看法，與一般娛樂圈的看法不同，「在一個演藝明星到電商主播直播間做客成為常態的時代，單純聚焦唱跳的偶像節目可能也需要做出改變。」

▲大陸網紅李子柒。（圖／翻攝自微博）

艾媒咨詢首席分析師張毅提到，任何電視台的選秀活動，很難長江後浪推前浪，「觀眾的新鮮度很重要，視頻網站也難逃此運，此後的網絡選秀似乎就是雞肋。」張昕認為，「不只是節目需要更新，選秀節目是應該隔幾年才固定出的，這樣才有真正的新粉。」