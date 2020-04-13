　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園7件違反「居家檢疫」趴趴走　2人查封房產！5人限制出境出海

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者楊淑媛攝▲首波違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定之7人遭移送桃園分署執行。（圖／資料照片））

▲首波違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定之7人遭移送桃園分署執行。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署針對首波違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定逾30日未繳納罰款的7位民眾，將其中2人查封房產；另5人，其中1人名下有1部汽車禁止異動，其他4位暫查無財產可供執行之義務人，一併限制其出境、出海。

▲桃園分署針對違反規定之趴趴走民眾執行查封及限制出境出海。（圖／資料照片）

▲桃園分署針對違反規定之趴趴走民眾執行查封及限制出境出海。（圖／資料照片）

截至4月10日止桃園市政府衛生局針對違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定之趴趴走民眾處以罰鍰者，累計達54件，其中4件非本國籍案件，每件罰鍰金額少則新臺幣(下同)1萬元，多則100萬元，總計達1,394萬元，其中12件業已繳清(包含2件非本國籍案件)，2件辦理分期繳納，共繳納160萬9,500元。

另有7件均裁處7萬元罰鍰，逾30日繳納期限仍未繳納，首波移送桃園分署執行，違規原因包括「居家檢疫」期間到外縣市找朋友、住旅店躲避債主、到衛生所就醫、到餐廳用餐、到自營麵店整理冰箱，另有2姐妹到外縣市禮佛。

桃園分署早已嚴陣以待，受理案件後，立即調查該7位義務人之財產及所得資料，7位義務人均有多次入、出境紀錄，應有履行義務之可能，2位名下有房地，已先行囑託地政機關辦理查封登記；另5位義務人，其中1位名下有1部2019年份汽車，已先行囑託監理機關禁止異動，但尚無法查得車輛所在，與其他4位暫查無財產可供執行之義務人，一併限制其出境、出海。

桃園分署表示，依據行政執行法第17條第2項第1款規定，義務人出境已達2次者，滯欠金額雖未達10萬元，執行分署仍得限制其出境、出海。呼籲違規民眾，不要心存不會被限制出境之僥倖心態，儘速自動繳清罰鍰，以免被強力執行，不但失了自由沒了財產，還要負擔執行必要費用。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
墾丁清明發布「國家警訊」　意外幫警察破案逮到20人
案384太太「有症狀」還搭機返台確診　莊人祥還原通報過程
快訊／台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世　享年44歲
長期旅美夫婦都中鏢！案384太太咳嗽有痰、腹瀉還返台　今天確
快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！
LIVE／「確診與過敏難辨」台大醫建議篩檢　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拼「好人好事」績效？警遇流血婦求助：載老公去牽車　巡邏車慘淪免費計程車

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

泰偉選擇南投入監原因曝　法院有密道直通看守所...媒體恐拍不到

桃園7件違反「居家檢疫」趴趴走　2人查封房產！5人限制出境出海

交通罰單累積1萬8沒繳…名下透天厝135萬被法拍！基隆男嘆：我毫無防備

狠踹無照少年頭…火爆警還獲局長表揚！犀利檢座酸：帶頭實現「犯罪天堂」

墾丁遊客走光但這間民宿客滿　CDC「國家警訊」助警破詐騙機房

快訊／台中東勢火警濃煙狂竄！目擊者嚇壞：舊警察宿舍燒起來…警消搶救中

6歲女童搭娃娃車驚爆「摸小鳥」：頭髮少那個！　老師嚇壞急報警

受傷白浪暗夜驚慌癱趴車道　暖警救援只因「生命不分貴賤」

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

拼「好人好事」績效？警遇流血婦求助：載老公去牽車　巡邏車慘淪免費計程車

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

泰偉選擇南投入監原因曝　法院有密道直通看守所...媒體恐拍不到

桃園7件違反「居家檢疫」趴趴走　2人查封房產！5人限制出境出海

交通罰單累積1萬8沒繳…名下透天厝135萬被法拍！基隆男嘆：我毫無防備

狠踹無照少年頭…火爆警還獲局長表揚！犀利檢座酸：帶頭實現「犯罪天堂」

墾丁遊客走光但這間民宿客滿　CDC「國家警訊」助警破詐騙機房

快訊／台中東勢火警濃煙狂竄！目擊者嚇壞：舊警察宿舍燒起來…警消搶救中

6歲女童搭娃娃車驚爆「摸小鳥」：頭髮少那個！　老師嚇壞急報警

受傷白浪暗夜驚慌癱趴車道　暖警救援只因「生命不分貴賤」

長期旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、7乘客被列居家隔離

別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚

「為了工作出差」他返回隔離14天　公司卻逼立刻上班：曠職3天就開除

拼「好人好事」績效？警遇流血婦求助：載老公去牽車　巡邏車慘淪免費計程車

中職／率先開打責任更重！　聯盟擔憂成為防疫破口

首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

何妤玟離婚「不意外」！　閨蜜曝背後原因：有些事講多了就會變真的

困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

26歲裝潢商購千萬超跑　才10天自撞起火慘成焦屍

爸媽在家等她吃飯　女兒遭公車輾亡

網友瘋搶夯片「動物森友會」

快訊／劍潭雙門超跑失控！車頭打橫撞山壁

撞擊瞬間曝！台中女遭公車輾過亡

登合歡山拍日出！台中男墜百米斷崖亡

台中公車突暴衝！女子遭輾卡輪下氣絕

前陸戰隊員勒斃7旬嬤　抱屍到暗處狂辱

重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那麼慢

藝人秦偉性侵2案定讞　明天南投入監服刑至少6年

當陳時中塑膠？直擊台南酒店營業社交零距離

私下接客又酒駕！23歲妹撞死婦人僅鞠躬就離開

輾斃23歲女騎士！公車司機喊「死角釀禍」又翻供

更多熱門

相關新聞

傳牡丹江市「封城」　官方回應

傳牡丹江市「封城」　官方回應

受到俄羅斯境外輸入個案衝擊，中國大陸黑龍江省疫情持續升溫，外傳牡丹江市將自13日起全市封城。牡丹江市政府新聞辦官方微博指出，封城消息為謠言，當地公安機關已查到造謠者，案件正在調查處理中。不過，當地原定4月17日國中畢業學年開學時間，已緊急宣布順延，顯示疫情防控仍無法鬆懈。

陳吉仲暗指肥料缺貨「4年1次」和農會有關

陳吉仲暗指肥料缺貨「4年1次」和農會有關

最終版911 Speedster拍賣做公益

最終版911 Speedster拍賣做公益

疫情衝擊改周休3日？礁溪長榮鳳凰：評估中

疫情衝擊改周休3日？礁溪長榮鳳凰：評估中

關鍵字：

新冠肺炎居家檢疫趴趴走查封房產限制出境

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面