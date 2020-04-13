桃園7件違反「居家檢疫」趴趴走　2人查封房產！5人限制出境出海

▲首波違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定之7人遭移送桃園分署執行。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署針對首波違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定逾30日未繳納罰款的7位民眾，將其中2人查封房產；另5人，其中1人名下有1部汽車禁止異動，其他4位暫查無財產可供執行之義務人，一併限制其出境、出海。

▲桃園分署針對違反規定之趴趴走民眾執行查封及限制出境出海。（圖／資料照片）

截至4月10日止桃園市政府衛生局針對違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定之趴趴走民眾處以罰鍰者，累計達54件，其中4件非本國籍案件，每件罰鍰金額少則新臺幣(下同)1萬元，多則100萬元，總計達1,394萬元，其中12件業已繳清(包含2件非本國籍案件)，2件辦理分期繳納，共繳納160萬9,500元。

另有7件均裁處7萬元罰鍰，逾30日繳納期限仍未繳納，首波移送桃園分署執行，違規原因包括「居家檢疫」期間到外縣市找朋友、住旅店躲避債主、到衛生所就醫、到餐廳用餐、到自營麵店整理冰箱，另有2姐妹到外縣市禮佛。

桃園分署早已嚴陣以待，受理案件後，立即調查該7位義務人之財產及所得資料，7位義務人均有多次入、出境紀錄，應有履行義務之可能，2位名下有房地，已先行囑託地政機關辦理查封登記；另5位義務人，其中1位名下有1部2019年份汽車，已先行囑託監理機關禁止異動，但尚無法查得車輛所在，與其他4位暫查無財產可供執行之義務人，一併限制其出境、出海。

桃園分署表示，依據行政執行法第17條第2項第1款規定，義務人出境已達2次者，滯欠金額雖未達10萬元，執行分署仍得限制其出境、出海。呼籲違規民眾，不要心存不會被限制出境之僥倖心態，儘速自動繳清罰鍰，以免被強力執行，不但失了自由沒了財產，還要負擔執行必要費用。

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