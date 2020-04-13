　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過敏和新冠症狀怎麼分辨？台大建議「4指標」自我初步評估

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼示意圖,醫藥,口罩,疾病,咳嗽,感冒,過敏,鼻子,女,關懷,冷,毯子,流感,發燒,頭痛,健康,醫療保健,藥物,空汙。（示意圖／123RF）

▲過敏和新冠肺炎怎麼區分？（示意圖／123RF）

記者林育綾／台北報導

台灣昨（13）日一名本土確診個案，因本身具有過敏，隔離結束後回溯採檢才確診。外界也擔憂，台灣過敏族群眾多，症狀雷同，該如何區分過敏和新冠肺炎？台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋表示，在急診室通常會看有無「下呼吸道症狀」、感染源等指標來辨別，而民眾自己也可以觀察「症狀和平時過敏有無不同」，例如有無喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺改變，以及本身有無參加群聚活動等作為指標。

昨（13）日中央疫情指揮中心公布新增3例新冠肺炎病例，其中案386「本土個案」為20多歲男性，是案195（自美國境外移入）的同住友人，由於案386本身一直有過敏症狀，因此沒有將鼻塞、流鼻水的症狀視為異常，在隔離結束後，直到政府擴大回溯採檢，才於12日確診，等於從接觸案195到確診，共花了25天。

請繼續往下閱讀...

由於台灣過敏族群眾多，症狀也與呼吸道疾病十分雷同，究竟如何區分過敏和新冠肺炎？台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋表示，兩者確實很難區分，在急診室的分辨，通常會看有無「下呼吸道症狀」，因為有下呼吸道症狀會比較像是新冠肺炎，次外還會找出其他感染源和其他症狀來判定。

不過以目前的時機點來看，李建璋表示不是鼓勵每個過敏患者都要到醫院，因為此時醫療單位未必能夠承載，但過敏者可以從幾個指標自我初步判斷，如果「症狀和平時過敏不一樣」就是關鍵，此外也可以看自己有無「喉嚨痛」、「拉肚子」、「嗅覺或味覺改變」，以及「有無參與大型活動、群聚集會」等，這些都是判斷指標。

ET快訊
墾丁清明發布「國家警訊」　意外幫警察破案逮到20人
案384太太「有症狀」還搭機返台確診　莊人祥還原通報過程
快訊／台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世　享年44歲
長期旅美夫婦都中鏢！案384太太咳嗽有痰、腹瀉還返台　今天確
快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！
LIVE／「確診與過敏難辨」台大醫建議篩檢　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

國道客運紓困加碼！少5成載客量最多領9萬「全台3,500輛受惠」

台灣何時鬆綁防疫措施？　陳時中曝「考慮關鍵」：心中一直有規劃

小孩口罩尺寸難買有解了！　指揮中心規劃「幼幼款放到網路賣」

沒戴口罩禁入銀行？金管會將和指揮中心研議…陳時中：非常贊成

口罩徵收數量達6.6億片　陳時中：3.5億片用在實名制

案384太太「有症狀搭機返台」確診！　指揮中心「還原通報過程」

湖北「類包機」4/20、21起航！申請搭機人數曝　陳時中：集中檢疫所準備好了

珊湖公主號4台人染疫　陳時中：7日英國返台穿隔離衣坐機艙後段

「華航改名」連署近4萬！林佳龍回應：支持，避免引起誤解

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

國道客運紓困加碼！少5成載客量最多領9萬「全台3,500輛受惠」

台灣何時鬆綁防疫措施？　陳時中曝「考慮關鍵」：心中一直有規劃

小孩口罩尺寸難買有解了！　指揮中心規劃「幼幼款放到網路賣」

沒戴口罩禁入銀行？金管會將和指揮中心研議…陳時中：非常贊成

口罩徵收數量達6.6億片　陳時中：3.5億片用在實名制

案384太太「有症狀搭機返台」確診！　指揮中心「還原通報過程」

湖北「類包機」4/20、21起航！申請搭機人數曝　陳時中：集中檢疫所準備好了

珊湖公主號4台人染疫　陳時中：7日英國返台穿隔離衣坐機艙後段

「華航改名」連署近4萬！林佳龍回應：支持，避免引起誤解

中職／率先開打責任更重！　聯盟擔憂成為防疫破口

首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

何妤玟離婚「不意外」！　閨蜜曝背後原因：有些事講多了就會變真的

困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

超越E30 M3！BMW 「316旅行車」變身470匹性能猛獸

國道客運紓困加碼！少5成載客量最多領9萬「全台3,500輛受惠」

氣炸鍋蒸口罩事件惹議　葉毓蘭：虛心檢討　若再犯錯就辭職

大江基因自動化檢疫導入疾管中心　24小時運作可精確檢測866人

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

台鐵桃園至內壢站平交道碰撞事故

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

一張公文揭事實！李正皓：沒對不起新加坡

籲五一連假照常　觀光業：最後輕生死的會比疫情多

卡神點破阿滴募款：紐約封城誰會買報紙？

挑戰寒流！今晨6度15縣市低溫特報　入夜再暴冷探6度

快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！

小男生不戴粉紅色口罩會被笑！　醫曝最好的應變措施

24小時降8.9℃！新北市驚見8.8℃

少年高燒不符入院資格轉院突病逝　醫：在台真的要惜福

旅美夫妻隔一天返台　妻拉肚子、腹瀉

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊改周休3日？礁溪長榮鳳凰：評估中

疫情衝擊改周休3日？礁溪長榮鳳凰：評估中

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，位於宜蘭礁溪度假型飯店一級戰區內的礁溪長榮鳳凰，目前傳出將從5月起採取周休3日，以縮短營業時間來因應，但13日長榮鳳凰表示，目前還在評估 中。

新加坡總理夫人輕鬆回應

新加坡總理夫人輕鬆回應

日月光因疫情取消供應商大會

日月光因疫情取消供應商大會

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情台灣防疫台大公衛學院過敏

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面