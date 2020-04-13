過敏和新冠症狀怎麼分辨？台大建議「4指標」自我初步評估

▲過敏和新冠肺炎怎麼區分？（示意圖／123RF）



記者林育綾／台北報導

台灣昨（13）日一名本土確診個案，因本身具有過敏，隔離結束後回溯採檢才確診。外界也擔憂，台灣過敏族群眾多，症狀雷同，該如何區分過敏和新冠肺炎？台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋表示，在急診室通常會看有無「下呼吸道症狀」、感染源等指標來辨別，而民眾自己也可以觀察「症狀和平時過敏有無不同」，例如有無喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺改變，以及本身有無參加群聚活動等作為指標。

昨（13）日中央疫情指揮中心公布新增3例新冠肺炎病例，其中案386「本土個案」為20多歲男性，是案195（自美國境外移入）的同住友人，由於案386本身一直有過敏症狀，因此沒有將鼻塞、流鼻水的症狀視為異常，在隔離結束後，直到政府擴大回溯採檢，才於12日確診，等於從接觸案195到確診，共花了25天。

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由於台灣過敏族群眾多，症狀也與呼吸道疾病十分雷同，究竟如何區分過敏和新冠肺炎？台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋表示，兩者確實很難區分，在急診室的分辨，通常會看有無「下呼吸道症狀」，因為有下呼吸道症狀會比較像是新冠肺炎，次外還會找出其他感染源和其他症狀來判定。

不過以目前的時機點來看，李建璋表示不是鼓勵每個過敏患者都要到醫院，因為此時醫療單位未必能夠承載，但過敏者可以從幾個指標自我初步判斷，如果「症狀和平時過敏不一樣」就是關鍵，此外也可以看自己有無「喉嚨痛」、「拉肚子」、「嗅覺或味覺改變」，以及「有無參與大型活動、群聚集會」等，這些都是判斷指標。