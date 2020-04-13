大學投手「神藏球」！打者傻愣原地...10秒影片瘋傳　440萬人驚：怎辦到的

實習記者施怡妏／綜合報導

在棒球運動中，「藏球」是許多人都會的技能之一，讓對手看得霧煞煞。美國麻州大學達特茅斯分校右投手艾登（Adam Horowitz），在投球的時候運用「藏球」的技巧，唬得對手凍結在原地，引起許多運動媒體注意，影片在網路上瘋傳獲得廣大的迴響。

綜合外媒報導，艾登（Adam Horowitz）經常在IG「adrock_5」上分享球場上的影片、照片。影片中，他站在投手丘上，將雙手往後擺，接著將慣用手右手伸出來，但手上卻沒有球，下一秒球回到他手上，且快狠準的投出去。對面的打者被唬得一愣一愣的，完全不知道發生什麼事情，就這樣錯過球，當場看傻了眼。

在 Instagram 查看這則貼文 Adam Horowitz（@adrock_5）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 13 日 上午 11:23 張貼

短短10秒的影片，吸引到許多媒體報導，《SportsCenter》在臉書上貼出後，觀看次數高達442萬次，不少人驚呼「他是怎麼辦到的？我看了10次還是看不出破綻」。將影片放慢動作來看，艾登將雙手藏在身後，是先將球塞在左手手套前，用食指扣住之後，將空出的右手伸出迷惑對方，接著抬起腳，迅速將左手的球快速放回右手，俐落的完成投球動作。

類似的技巧讓人想起，中職兄弟洋投萊福力（Mitch Lively）也曾在比賽中出現「藏球技巧」，當時他將球藏在棒球手套，隨後在迅速移到右手後投出，不過當時的主審判定投球無效。