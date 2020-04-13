佛系賞櫻這樣做！社畜簡單3步驟打造「辦公室櫻花大道」　網笑瘋：借位賞櫻太有才

▲佛系賞櫻這樣做，只要簡單道具再加上熱騰騰日式泡麵就可以在辦公室享受到濃濃日本味！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

說到賞櫻，除了台灣各大森林遊樂區、陽明山等，一定會想到賞櫻勝地「日本」，穿上日式和服蹲坐在櫻花樹下，吃著最道地的日本料理、拍著美照給朋友羨慕，享受著最道地的日本文化，已經被很多人列為人生必完成清單之一。隨著賞櫻的季節來臨，身為專業社畜的小資少女少男們，想要出門來趟讓人狂點讚的櫻花輕旅行，卻又因為疫情因素，必須要待在家裡以免擴散，就有網友想到乾脆自己在辦公室動手打造「日式櫻花大道」，運用巧思在直接KUSO開團來一場佛系賞櫻。

網友就提到，以前每次請長假回來時，桌面就會被同事用各種方式「惡搞」，像是種滿草皮、捆上滿滿保鮮膜，或是放上各種水果宛如供桌一樣，不僅辦公室同仁看到都會莞爾一笑，各種照片也會在朋友圈中流傳，辦公室的氣氛就會超歡樂。於是決定自己打造「櫻花大道」，一掃不能出國的不愉快，讓在辦公室上班就好像在日本賞櫻一樣，只要準備一些櫻花盆栽、裝飾，配上有濃濃道地味道的拉麵，再配上各種天馬行空的想像，一場免出國的佛系賞櫻就此展開。

▼如果沒仔細看，你會發現這其實是在辦公室拍出來的嗎？

要怎樣在辦公室「佛系賞櫻」呢？網友利用簡單三個步驟，先在桌上放滿各種櫻花裝飾、粉系杯子，接著從網路上找一張你認為最美的櫻花照，將它放成全螢幕大小，接著準備一碗最道地的日式泡麵，閉著眼睛想像自己正在飛機上補眠、聞著濃郁的拉麵飄出的香氣，接著只要一睜開眼，就彷彿來到日本一樣，置身充滿櫻花氣息的辦公室上班，一掃工作中的負能量，還能樓上揪樓下一起打卡拍照，辦公室氣氛瞬間100分。此外，拉麵那濃郁的香氣飄散在空氣中時，讓周遭同事絕對會聞到味道就在心中吶喊「我也想吃！」，立馬加入你的「辦公室佛系賞櫻團」。

而說到賞櫻就一定要搭配最道地的日本美食「拉麵」，在日本中所謂的「道」是指將一門技藝追求到極致，而拉麵道就是承襲日本拉麵師傅追求極致的職人精神，將日本拉麵的精華濃縮成小小一碗，濃郁的湯頭加上Q彈有勁的麵條，只要加入熱水三分鐘就可以迅速將極致的和風美味端上桌，不用出國就能如同置身日本一樣，瞬間療癒上班煩悶心情。

▼簡單三分鐘就能將日式道地拉麵端上桌。

本文與拉麵道合作