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村民隨手撿2塊石頭...專家驚呆：是新石器時代的寶貝！網笑「換誰誰不扔啊」

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▲▼ 撿到新石器時期石頭 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲呂明東撿到的石片看起來平凡無奇，結果背後大有來頭。（圖／翻攝自荔直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

路邊撿個石頭竟是珍貴寶貝！江蘇村民呂明東日前走在抽乾的魚塘裡，隨手撿了2塊石片，由於打磨精細，他懷疑來自原始社會，想不到經當地文旅局鑒定，這石頭竟然是新石器時代的文物。消息傳出後，網友紛紛笑稱，「大哥是個識貨人啊，換誰誰不扔啊！」

▲▼ 撿到新石器時期石頭 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲ 專家在查看呂明東撿的石頭 。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，呂明東撿到的2塊石頭打磨精細，外形像斧頭和箭簇。溧陽市文旅局專家在仔細看後，給出了肯定答案，這2件東西的時代應該在新石器晚期，一個是石斧，一個是石箭簇，磨制的工藝也非常高超，應該屬於新石器晚期，在這個地方能發現這個，說明洙湯村的文化是非常早的。

這2件石器的發現地是一個抽乾了水的魚塘，在魚塘的坡面上仍然散落著一些陶器的碎片。據文物專家介紹，這些陶器碎片跨越的年代較為久遠，從石器時代到明清都有。專家分析，該地一直有古代人類居住。

▼ 在魚塘的坡面上仍然散落著一些陶器的碎片 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼ 撿到新石器時期石頭 。（圖／翻攝自看看新聞）

專家推測，這裡應該是一處文化遺址，村民在開魚塘的時候把文化層翻起，這才讓許多古代文化的器物碎片暴露出來，下一步文物保護部門將根據情況對這裡做進一步的勘探調查和保護。呂先生也表示，會將撿到了文物捐贈給當地博物館。

消息傳出後立刻登上微博熱搜，網友紛紛笑稱，「大哥是個識貨人啊，換誰誰不扔啊」、「換做我的話，這是打水漂的絕佳材料」、「真的是要識貨啊，我怎麼看都是地上一堆的那種石頭」、「弟懷疑我們後山上圓的、有層次那種石頭是恐龍蛋」、「這是個大佬，懂行，普通人也只會當做石頭，在他眼中就是珍珠」。

▲▼ 撿到新石器時期石頭 。（圖／翻攝自看看新聞）

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