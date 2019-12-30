秦始皇陵「驚世文物」出土！陪葬墓挖出超多珍寶…墓主與秦始皇關係親密

▲秦始皇陵園發現大型陪葬墓。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸秦始皇帝陵博物院日前公佈最新考古成果，考古學家在秦陵外城西側的陵區，發現秦代規模最大、等級最高、保存最完好的大型墓葬，填補了秦代高等級墓葬的空白，是秦始皇帝陵考古的又一重大收穫。此外，還出土了目前大陸所見最早的單體「金駱駝」。

▲超多珍寶出土。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

綜合陸媒報導，考古學家日前對一座編號為一號墓葬（QLCM1）的「中字形」墓葬進行了發掘，取得重要收穫。一號墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440米處，平面呈「中」字形，坐南面北，由南、北墓道與墓室三部分組成。

▲金駱駝。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

根據墓道坡度復原，全長約100米，總面積約1900平方米（約574坪），棺槨位於墓室正中偏南，四周環繞回廊，外側為邊箱，放置大量陶器、銅器、玉器及少量金銀器、鐵器等。目前，中心棺槨還在進一步的清理當中。

根據墓葬所處位置、墓葬形制及出土物，考古學家推定，墓葬一號墓時代在秦統一之後，屬於秦代墓葬，墓主與秦始皇關係密切。

▲出土玉器。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

從目前公佈的圖片顯示，該墓葬出土了密密麻麻的文物，包括鼎、鈁、豆、匙、盤、甑、釜等銅器，玉圭、玉壁等玉器。

▲出土金飾。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

此外，墓葬還出土的一件驚世文物-金駱駝，它是目前大陸所見最早的單體金駱駝。考古學家表示，這些出土器物不僅為漢代絲綢之路開通以前，中西文化交流提供了重要依據，也為秦代政治、經濟、軍事、科技、文化等研究提供了重要的實物材料。

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