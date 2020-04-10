配合中央防疫！未登記酒店舞廳　台東聯合稽查酒吧及小吃部

▲▼台東聯合稽查市區各酒吧及小吃部，呼籲商家應共體時艱，配合政府當前的防疫政策，暫時停止營業。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應新冠肺炎疫情發展，中央流行疫情指揮中心9日下午宣布全國酒店、舞廳暫停營業，台東縣政府隨即於9日晚間聯合稽查台東市區各酒吧及小吃部，呼籲各營業商家應共體時艱，配合政府當前的防疫政策，暫時停止營業，並希望能遵守保持社交距離及勤洗手、戴口罩。





全球疫情嚴峻，為防止可能有居家隔離、檢疫的民眾擅自「趴趴走」跑到公共場所，造成潛在風險，且為避免人潮聚集地成為防疫破口，台東縣政府針對中央疫情指揮中心指示的酒店、舞廳及娛樂場所，於9日晚間會同警察局、消防局、衛生局等單位，聯合稽查台東市區小吃部及酒吧，第一階段先祭出「強力稽查、柔性勸導」策略。





台東縣政府表示：目前尚未有登記為酒店及舞廳的業者，但基於防疫措施，因此，聯合稽查是以轄內的各酒吧及小吃部進行宣導，希望相關業者及店內消費者能配合在室內保持安全社交距離，並配合戴口罩且勤洗手等相關防疫措施。





衛生局進一步說明，業者、出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內保持社交距離1.5公尺，提醒民眾避免出入密閉式娛樂場所，以降低感染風險，請各類娛樂場所配合執行相關防疫措施，包括活動場所維持良好通風、足夠換氣、控管入場人數等。



縣府再次呼籲，目前正值全台防疫關鍵期，請居家隔離或檢疫民眾，應遵守相關規定，切勿心存僥倖，將持續加強稽查。

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