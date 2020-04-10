臉書推出「靜音模式」　可自訂時間關閉大部分推播通知

▲臉書推出「靜音模式」功能，可暫時關閉來自臉書的大部分推播通知。（圖／取自Facebook）

記者王曉敏／綜合報導

老是覺得臉書的通知多到很煩嗎？現在你可以將臉書App調整為「靜音模式」（Quiet Mode），將暫時關閉來自臉書的大部分推播通知，也可設定模式開啟時間，還給自己片刻寧靜。

臉書周四（9日）針對其行動App推出全新的「靜音模式」功能。值得一提的是，該功能的發布被囊括在臉書應對新冠肺炎的新聞稿中，主要目的是讓用戶能進一步「管理時間」。據臉書說法，由於新冠肺炎疫情蔓延，人們逐漸適應了「在家工作」的生活，而讓用戶為「上網時間」設定限制應會有所幫助。

「靜音模式」會將大多數推播通知轉為靜音，用戶可自行設定該模式開啟及關閉的時間，也可預先設定其於指定時間自動開啟及關閉。舉例來說，若用戶平日上午9點至下午5點須在家工作，則可將這段時間預設為靜音模式，時間一到將自動開啟及關閉，以防止用戶於上班時間頻頻將注意力轉向社群網站。若用戶在靜音模式期間嘗試開啟App，臉書也會提醒用戶已設定了靜音模式並限制使用。

該功能目前尚未在台灣發布，據科技網站《The Verge》報導，該功能將取代原先的「你在Facebook花費的時間」欄目，該欄目是臉書於2018年11月時推出，正逢蘋果、Google等科技巨頭紛紛響應推動數位健康之際。

報導指出，臉書針對「你在Facebook花費的時間」欄目進行大規模更新，將添增用戶每周活動趨勢，白天與晚上的使用情況追蹤及查看App的總計次數。據臉書說法，目前該功能已向iOS用戶推出，預計於5月擴展至Android設備。