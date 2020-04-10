口罩9片第2天！藥局人龍L型排到路口「難維持社交距離」　開門前1.5小時搶頭香

▲搶口罩9片第2天！藥局人龍依然不減。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

口罩放寬「14天9片」上路第2天，今（10）日台北市北投區明德路上2間藥局依然大排長龍，其中一間上午9點半開始營業，一位民眾在上午8時就自備折凳搶頭香，而隊伍中以年長者居多，此外受限於空間限制，僅有部分人與人之間維持社交距離，但多數有戴上口罩。

台北市北投區明德路上2間藥局，一早就現排隊人潮，其中進春藥局從門口到馬路旁彎成L型，隊伍綿延超過100公尺；而另一間佳祈藥局9點半營業，搶頭香的民眾表示自己上午8時就來排隊，等於提前約1個半小時。

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▲民眾自備折凳，開門前1.5小時搶頭香，僅部分人維持社交距離。（圖／記者林育綾攝）



▲受限於空間限制，不是每家藥局的人龍都能維持社交距離，但多數都有戴上口罩。（圖／記者林育綾攝）

隊伍中以年長者居多，多半表示因為不會使用APP網路預購，一次能買9片也減少排隊次數，因此還是來現場排隊。另外受限於空間限制，不是每家藥局的人龍都能維持社交距離，但多數都有戴上口罩。民眾自備折凳、手機追劇打發時間，有人表示願意花時間等待，但希望政府能先考慮國人的需求，再考慮送口罩到國外。

▲▼搶口罩9片第2天！藥局人龍L型排到路口。（圖／記者林育綾攝）