傳台北酒店女公關確診！　指揮中心：全國酒店和舞廳，即起停止營業

記者嚴云岑／台北報導

北部30多歲女有輕微發燒、流鼻水，8日確診新冠肺炎。指揮中心表示，礙於個人疾病因素，不便透露太多，但現傳出個案為酒店女公關，疑似確診消息傳出後，震撼酒店圈。中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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為防止疫情擴散，指揮中心指出，請全國各縣(市)政府務必配合，由經發局(或業管機關)、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定。同時再次呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，提醒全國人民避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

中央流行疫情指揮中心8日公布新增3例新冠肺炎確診個案，其中有1例是本土個案。個案為30多歲女，在清明連假發病，4/4發燒自行就醫，第一次就通報採檢，於今日確診。指揮中心已初步掌握接觸者共21人，發言人莊人祥也坦言，礙於個案的個人疾病等因素，不方便透露太多，因此目前還需要時間調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮官發言人莊人祥說，該個案沒有任何出國史，也沒有在上班，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡，因此相關曝露史和疫調還在進行中。個案2/9有去東南亞去旅遊，先生1月曾去中國廣東工作，但很快就回來了，所以目前還在調查中。

根據《ETtoday新聞雲》掌握資訊，有目擊民眾透露，8日晚間3名衛生局人員在1名員警的陪同下前往酒店進行疫調。網友熱烈討論，該名女公關外型相當亮眼，形似女星周揚青，還是3家酒店的紅牌。

該名女公關日前出現發燒、流鼻水症狀，且還前往酒店中上班，形同防疫巨大破口。目擊民眾表示，該知名酒店8日晚間照常營業，當衛生局人員上門疫調時，店內還有約50名酒客、30名小姐狂歡；當衛生局人員現場告知店裡有公關小姐疑似確診後，嚇得隨即鳥獸散；目前該酒店內所有女公關、工作人員，全被要求居家隔離14天。

▲380例身分關係總表。（圖／王譯萱製作）