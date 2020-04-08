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「開車焦躁暴怒」易發生事故！新安東京海上產險推動物心理測驗　助民眾了解潛在風險

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▲民眾開車的個性，常會在遇到交通狀況時顯現出來。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

民眾坐在駕駛座時，若遇上影響交通流暢的用路人，很有可能產生出焦躁或憤怒等「路怒症」情緒反應，甚至較容易導致交通意外事故。新安東京海上產險表示，民眾可以透過交通情境心理測驗，更加了解自己的開車類型及適合的汽車保險商品，從而降低行車時的潛在風險。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，「E保網」保險智能平台設計推出《測你的開車代表動物》心理測驗，以無尾熊、大象、馬、老虎分別代表4種不同類型的駕駛，讓民眾了解自己的開車類型。

例如，「無尾熊」是脾氣相對較好的駕駛，凡事以和為貴；「大象」性格的駕駛擁有良好的判斷力與反應力，穩健踏實的個性盡可能避開危險；「馬」喜愛速度感，雖然不會主動挑起衝突，但遇到不合理的路況時會有所行動；「老虎」則充滿著正義感，面對無禮的駕駛行為，往往激發出內心的戰鬥魂。

呂文泉說，新安東京海上產險與Yahoo奇摩合力推出的「E保網」保險智能平台，自2019年4月上線結合AI及大數據分析技術，提供透明化保險資料、AI智能客服等創新功能，讓過往艱澀難懂的保險變得親民易懂，同時具備傾聽大眾心聲、潛在風險提醒等特色，也讓民眾了解風險，進一步認識相對應的保障。

▲新安東京海上產險「E保網」保險智能平台設計推出《測你的開車代表動物》心理測驗。（圖／新安東京海上產險提供）

▲新安東京海上產險「E保網」保險智能平台設計推出《測你的開車代表動物》心理測驗。（圖／新安東京海上產險提供）

 
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