真的不是自己爽！全球名人狂讚「台灣防疫模式」語錄：可以救命

▲微軟創辦人比爾蓋茲受訪時，提到台灣等國家是防疫模範。（圖／翻攝自Fox News Sunday youtube）

圖文／鏡週刊

台灣模式遏阻疫情的成果，近日已成國際熱議焦點，「Taiwan can help」（台灣可以幫忙）、「Taiwan is helping」（台灣正在幫忙）更成為網路社群熱門的標籤，不少國際政要、企業名人、甚至知名藝人都以台灣防疫經驗為例，稱讚台灣模式值得借鏡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）3月14日稱讚台灣科技防疫措施表示，會採取類似台灣的作法，對抗這個「看不見的敵人」。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）3月15日接受紐西蘭電視台（TVNZ）採訪說，「我們將要相當緊密地跟隨台灣模式，他們（台灣當局）針對公眾集會所建立的因應架構，是相當成功的。」

「現在開始向台灣學習還不算太晚。」前丹麥總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）3月18日投書美國《時代》（TIME）雜誌，不但標題稱讓台灣參與全球公衛討論「可以救命」，內文也稱讚，台灣結合大數據、透明與中央指揮的防疫作為領先全球。

日本副首相麻生太郎3月26日出席日本參議院財政委員會時不但認為「台灣是這次應對疫情最好的國家」，還表示，世界衛生組織（WHO）是很重要的機構，卻把台灣拒於門外，接著還語帶諷刺說，「應該要說『台灣地區』因應得很好」，因為若稱台灣是國家會被中國痛罵。

▲防疫「台灣模式」近日在國際輿論熱議，美國有線電視新聞網CNN更在網頁首頁專文報導，直讚台灣是「全球最佳」。（翻攝《CNN》網頁）

向來與台灣友好的捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）本月4日則透過影片表示，台灣對抗新冠病毒的成功，給在布拉格市的人們「很大的啟發」。

美國微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）本月5日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪直稱，「台灣等國家可稱為模範」。他表示，台灣看到了這個問題，確實進行檢測，且全面檢測做得很好，「他們（台灣）排定優先順序進行檢測，所以他們不會遭遇其他國家面臨的疾病或經濟衝擊。」

美國知名藝人芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）本月5日在推特（twitter）讚台灣成功避開疫情大流行，她的推文寫道：「儘管距離中國大陸僅約100英里，還與武漢間有例行直航班機，但台灣已成功挺過冠狀病毒大流行最嚴峻的時刻。台灣到目前僅有5例病死和不到350例的確診，大多數學校與商家都還正常運作。」

▲美國藝人芭芭拉史翠珊（右）近日在推特上高度肯定台灣防疫成績，總統蔡英文也轉推。（大圖／翻攝自Barbra Streisand臉書；小圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen推特）



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